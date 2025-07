Disertare il silenzio per Gaza: appello dalla Diocesi di Cuneo e Fossano e eventi a Cuneo

Oggi, domenica 27 luglio, la solidarietà si fa sentire nella Diocesi di Cuneo e Fossano attraverso l’adesione all’appello “Disertare il silenzio per Gaza che muore di fame”. Alle ore 22:00, per circa dieci minuti, le campane parrocchiali suoneranno in tutta la diocesi, invitando la comunità a non dimenticare la drammatica crisi umanitaria che sta colpendo la popolazione di Gaza.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di eventi organizzati a Cuneo, dove Promocuneo, in collaborazione con il Comune, ha promosso un concerto in piazza Galimberti per celebrare l’82º anniversario del discorso storico di Galimberti. Il programma propone musiche liriche intervallate dall’intervento dello storico Gigi Garelli, con conclusione prevista per le 21:55.

Al termine del concerto, le associazioni e i movimenti per la pace invitano a partecipare a un momento simbolico di “disertare il silenzio”: dieci minuti di rumore collettivo in piazza Galimberti, a partire dalle 22:00, per rompere il silenzio intorno alla tragedia umanitaria di Gaza, dove la fame e la sofferenza continuano a mietere vittime.

Questo appello invita la comunità a non rimanere indifferente e a trasformare il silenzio in azione e consapevolezza, unendo le voci e i gesti in un segno tangibile di solidarietà con chi soffre.