TENNIS / Simone Massellani non si ferma mai: prossimo step la Summer Cup U18

Giorni intensi per Simone Massellani, promettente tennista caramagnese reduce dagli impegni nella seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo internazionale ITF M15 (con montepremi di 15.000 dollari) disputato sui campi in terra battuta dello Sporting Club Milano2, a Segrate.

Nel singolo, l'atleta classe 2008 si è arreso ai sedicesimi al francese Mathys Domenc (7-6, 6-3) mentre nel doppio (con Matteo Gribaldo) ha raggiunto la finale, persa contro Furlanetto e Parizzia (7-6, 6-3).

Massellani è già partito alla volta della Sardegna per prendere parte alla Tennis Europe Summer Cup Under 18. Il primo obiettivo sarà superare il girone, così da qualificarsi per la fase finale, in Francia, a eliminazione diretta.

Poi un po' di (meritata) vacanza, prima di preparare al meglio gli US Open Junior Championships, in programma dal 6 al 12 settembre, con qualificazioni a fine agosto.