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Cronaca | 28 luglio 2026, 13:43

Pulmino distrutto dalle fiamme a Fontane di Frabosa Soprana [VIDEO]

Il rogo ha avvolto il mezzo a motore nella piazza della piccola frazione

Grave incidente questa mattina per un pulmino di linea incendiatosi in frazione Fontane di Frabosa Soprana.

Utilizzato per i trasporti sulla linea della Val Corsaglia, erano circa le 8,30 di questa mattina, martedì 28 luglio, quando il mezzo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme sprigionatesi nella zona del motore.

Ignote al momento le cause del rogo, avvenuto sulla piazza della frazione e che non ha provocato feriti.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco partite dal Distaccamento di Mondovì.

I lunghi tempi necessari a raggiungere il piccolo borgo montano hanno purtroppo fatto sì che, all’arrivo dei soccorsi, il mezzo fosse ormai pesantemente danneggiato.

IL VIDEO

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