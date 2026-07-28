Pulmino distrutto dalle fiamme a Fontane di Frabosa Soprana [VIDEO]

Grave incidente questa mattina per un pulmino di linea incendiatosi in frazione Fontane di Frabosa Soprana.
Utilizzato per i trasporti sulla linea della Val Corsaglia, erano circa le 8,30 di questa mattina, martedì 28 luglio, quando il mezzo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme sprigionatesi nella zona del motore.
Ignote al momento le cause del rogo, avvenuto sulla piazza della frazione e che non ha provocato feriti.
Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco partite dal Distaccamento di Mondovì.
I lunghi tempi necessari a raggiungere il piccolo borgo montano hanno purtroppo fatto sì che, all’arrivo dei soccorsi, il mezzo fosse ormai pesantemente danneggiato.