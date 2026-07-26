Incidente stradale ad Alassio: 19enne cuneese in codice rosso

Grave incidente, ad Alassio, nelle prime ore della mattinata.
Coinvolto un cuneese di 19 anni, di cui sono note le iniziali: E.M.A.
Intorno alle 6.30 avrebbe perso il controllo della propria moto andandosi a schiantare sull'Aurelia in via Giancardi nei pressi di una discoteca.
Immediato l'intervento dell'automedica del 118 e della Croce Bianca di Albenga che ha trasportato il ferito, intubato, in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Il giovane è attualmente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.