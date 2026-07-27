Incendi, bollettino ancora moderato ma la Granda fa i conti con una giornata di interventi [VIDEO]

Il bollettino incendi resta classificato come moderato in tutta la provincia di Cuneo, con livello giallo, il terzo su una scala di cinque, ma gli effetti della stagione calda e secca iniziano a farsi sentire.

La situazione, secondo le previsioni, potrebbe cambiare dal 31 luglio, quando il rischio passerà a livello elevato in alcune aree della zona sud-est della Granda, dove le condizioni ambientali rendono più probabile l’innesco e la propagazione delle fiamme.

Intanto, nella giornata di oggi, lunedì 27 luglio, sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco chiamati a fronteggiare una serie di piccoli incendi che hanno interessato e continuano ad interessare anche in queste ore varie zone della provincia. Un’attività intensa che ha richiesto l’impiego di più squadre e mezzi per contenere rapidamente i focolai ed evitare che potessero estendersi.

Nel capoluogo, nel pomeriggio, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta al parco Parri per lo spegnimento di una porzione di sterpaglie andata a fuoco. Un episodio che ha richiesto un intervento tempestivo per mettere in sicurezza l’area e impedire che le fiamme si propagassero nella vegetazione circostante.

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A Bonvicino, in mattinata, intorno alle 11.30, un altro incendio ha interessato una zona con un impianto fotovoltaico. La presenza di quattro mezzi dei vigili del fuoco ha consentito di intervenire rapidamente e di scongiurare il rischio che il rogo potesse allargarsi coinvolgendo strutture o aree vicine.

Intorno alle 17.30 le squadre sono state impegnate anche lungo la linea ferroviaria Cuneo-Torino, tra Centallo e la zona delle Maddalene, per un incendio di sterpaglie sviluppatosi nei pressi della massicciata. Un altro intervento ha riguardato invece Santo Stefano Roero, dove le fiamme hanno coinvolto un canneto.

A Camerana, gli AIB (Antincendio Boschivo) segnalano un incendio presso il Rifugio Pavoncella, nei pressi del bivio per Mombarcarco

I vigili del fuoco segnalano inoltre un intervento a Murello, dove è stato necessario operare per un incendio che ha interessato un cassonetto.

Una serie di episodi circoscritti, senza al momento conseguenze rilevanti, ma che confermano l’attenzione necessaria in una fase dell’estate in cui anche piccoli focolai possono trasformarsi rapidamente in situazioni più complesse.

Con il possibile innalzamento del livello di rischio nei prossimi giorni, resta alta la raccomandazione alla prudenza, soprattutto nelle aree verdi, nei boschi e nelle zone agricole della provincia.