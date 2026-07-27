Incendio in una cascina a Neive, in fiamme il portico: vigili del fuoco al lavoro

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato nella mattinata di oggi a Neive, dove le fiamme hanno interessato il portico di una cascina situata in una zona di campagna.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 10.20 dai residenti. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Alba, mentre è in arrivo anche una seconda squadra dal distaccamento di Canelli per supportare le operazioni.

Al momento non sono ancora note l'estensione dell'incendio né l'entità dei danni provocati dalle fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco è tuttora in corso.

[La coltre di fumo che si eleva dal luogo dell'incendio in un post su Facebook]