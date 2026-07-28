PALLAPUGNO / San Rocco Bernezzo, successo per il Meeting giovanile

Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della tradizione quella vissuta domenica 26 luglio agli impianti sportivi di San Rocco Bernezzo, dove si è svolta la 14ª edizione del Meeting giovanile di pallapugno – Memorial Francesco Unnia.

A partire dalle ore 9 si sono sfidate 12 squadre appartenenti alle società S.P.E.B., Subalcuneo, Merlese, Valle Grana Caraglio, San Leonardo Imperia e Pro Paschese, nelle categorie Promozionali, Pulcini e Allievi. Le partite, combattute ma sempre corrette, hanno messo in evidenza lo spirito autentico della pallapugno, fatto di impegno, rispetto e passione.

Nel corso della giornata, grande partecipazione anche al pranzo organizzato sotto il tendone allestito nello sferisterio, che ha riunito circa 160 persone tra atleti, famiglie, dirigenti e amici, confermando il forte legame tra sport e comunità.

Al termine della manifestazione si è svolto il momento delle premiazioni, durante il quale è stato ricordato Francesco Unnia, figura molto legata alla realtà sportiva locale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia Unnia per la presenza e il sostegno all’iniziativa.

Parole di riconoscenza anche per gli sponsor, tra cui il Comune di Bernezzo – che dal 1990 mette a disposizione gratuitamente l’impianto –, la Banca BCC di Caraglio Credito Cooperativo e la Fondazione CRC, che attraverso il Bando Primavera ha contribuito alla valorizzazione degli sport tradizionali.

Il sindaco Lorenzo Bono ha voluto complimentarsi con i giovani atleti, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel mantenere viva una disciplina ricca di storia e valori.

Tutti i partecipanti sono stati premiati con gadget ricordo, mentre la famiglia Unnia ha assegnato riconoscimenti speciali alla squadra più lontana (San Leonardo Imperia), agli arbitri e alle otto ragazze distintesi durante il torneo.

La giornata si è conclusa con una partita “alla pantalera”, antica variante della pallapugno che affonda le sue radici nella tradizione contadina e che oggi sta vivendo una nuova stagione di interesse.

L’appuntamento è già fissato al prossimo anno, con l’obiettivo di replicare il successo di questa edizione e continuare a trasmettere ai più giovani la passione per uno sport simbolo del territorio.