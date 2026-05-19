Rivoira ancora protagonista nel gioco della Pantalera

Rivoira torna protagonista anche quest’anno nel segno della Pantalera, sport tradizionale profondamente legato alla storia e alla cultura del territorio.

La squadra locale parteciperà al 40° Campionato Italiano di Serie A, confrontandosi con le formazioni di Lequio Tanaro, Canove di Govone, Niella Belbo, Bosia e San Benedetto Belbo. Un appuntamento importante, che conferma il ruolo di Rivoira tra le realtà impegnate a mantenere viva questa disciplina così particolare e coinvolgente.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione “Rivoira, terra di vita”, gli amici della pallapugno e il settore giovanile della Subalcuneo, coordinati e guidati da Lorenzo Terreno e Mattia Dho.

«L’obiettivo che ci prefiggiamo — dichiara Enzo Maccario — è quello di mantenere vivo uno sport tradizionale, cercando di avvicinare più giovani possibile a questa disciplina così particolare».

Un impegno che va oltre l’aspetto sportivo: la Pantalera rappresenta infatti un’occasione di incontro, partecipazione e valorizzazione delle tradizioni locali. Portare avanti questo gioco significa custodire una parte importante dell’identità del territorio, creando allo stesso tempo nuove opportunità di coinvolgimento per ragazzi, famiglie e appassionati.

Queste le partite della prima fase che si giocheranno a Rivoira:

19 maggio, ore 20.00

8 giugno, ore 20.15

15 giugno, ore 21.00

29 giugno, ore 20.00

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, sportivi, famiglie e curiosi sono chiamati a sostenere la squadra locale e ad assistere a sfide che promettono intensità, passione e spettacolo.