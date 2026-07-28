Intelligenza artificiale, Bergesio: "Così difendiamo Made in Italy e imprese"

"Difendere le nostre eccellenze e guidare lo sviluppo tecnologico con intelligenza e concretezza: questo è l'obiettivo raggiunto oggi in commissione. L'ok al provvedimento di adeguamento al regolamento UE sull'intelligenza artificiale fissa paletti chiari per una crescita antropocentrica e trasparente. Grazie all'impegno della Lega, blindiamo il Made in Italy e l'agroalimentare assegnando funzioni di vigilanza strategica a Mimit e Masaf.

Attuiamo inoltre uno scudo concreto per piccole e medie imprese e start-up, prevedendo limiti massimi per le sanzioni, accesso prioritario allo Spazio di sperimentazione nazionale e la tutela rigorosa di algoritmi e segreti commerciali. Un provvedimento che guarda al futuro del lavoro e dei giovani, valorizzando gli ITS Academy per trasferire le competenze dalla ricerca al sistema produttivo. La Lega dimostra ancora una volta di saper coniugare innovazione, sicurezza e tutela del territorio".



​Così i senatori della Lega in commissione Attività produttive al Senato Giorgio Maria Bergesio (vicepresidente), Gianluca Cantalamessa (relatore del provvedimento) e Nicoletta Spelgatti a margine della votazione.