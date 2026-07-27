Saluzzo: Francesco Costa e Roberta Bruzzone per parlare della politica di Trump e di amore tossico

Un’altra doppia opportunità a Il Quartiere ( ex Caserma Musso) di ascoltare dal vivo personaggi e opinionisti seguitissimi dal pubblico: in questo caso della politica e del crimine. Il giornalista Francesco Costa sarà a Saluzzo domani martedì 28 luglio e la criminologa Roberta Bruzzone, la serata dopo mercoledì 29 luglio.

Sono inseriti nel calendario di Attraverso Festival, che ha aperto le date saluzzesi edizione 2026, con il sold out di Paolo Ruffini. Oltre 1500 persone ad applaudirlo nello spettacolo "Presente", accompagnato al pianoforte dall’attrice, compositrice Claudia Campolongo, in cui ha toccato temi social e sociali, dialogando con il pubblico, proponendo, con il suo stile comico-irriverente e coinvolgente, i suoi più conosciuti format di intervista e la riflessione sul tempo: come epoca, come idea, come speranza, come opportunità sociale di spendere del tempo insieme agli altri e insieme a noi stessi, nel "qui e ora".

Presente alla serata di apertura con l’assessora alla cultura Attilia Gullino, Paola Farinetti, che firma con Simona Ressico la direzione artistica della rassegna a cura Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia. Un festival alla 11° edizione che attraversa il Piemonte meridionale toccando quasi 30 comuni ( con una quarantina di spettacoli) tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, intrecciando teatro, letteratura, divulgazione, memoria e musica, per portare nei piccoli centri linguaggi diversi e voci di richiamo, capaci di costruire un dialogo diretto con territorio e pubblico.

Martedì 28 luglio , come anticipato, Saluzzo accoglierà Francesco Costa, giornalista e direttore del Post protagonista di una serata ( con inizio alle 21) dedicata al tema politico di cui è autorevole conoscitore "Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare". Attraverso un’analisi politica e giornalistica, Costa accompagna il pubblico dentro le trasformazioni di un’epoca segnata da polarizzazione, nuovi linguaggi e mutamenti profondi nel modo in cui leggiamo il presente, provando ad esaminare i cambiamenti della politica america, a partire dal presidente Donald Trump e l’influenza del suo mandato nel mondo di domani.

Posto unico a sedere non numerato. 18 euro il biglietto, prevendita esclusa. Biglietti ancora disponibili e acquistabili sul circuito www.mailticket.it

La sera successiva mercoledì 29 luglio, sempre alle 21, il palcoscenico si aprirà per la notissima criminologa Roberta Bruzzone, opinionista televisiva e psicologa forense che porta nell'ex capitale del Marchesato l’appuntamento "Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica" dove affronta con chiarezza e incisività, da potente narratrice, uno dei temi più delicati del nostro tempo: come l'amore possa diventare una trappola e un ricatto, in un viaggio teatrale costruito sull’analisi dei comportamenti, delle dinamiche relazionali e dei meccanismi di manipolazione.