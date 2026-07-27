Fossano: la nuova scuola dell’infanzia Santa Lucia e le opere pubbliche per il triennio 2026-2028 tra gli argomenti del consiglio comunale di stasera

Il consiglio comunale di Fossano di questa sera, alle 19 nella classica Sala rossa del municipio di via Roma, prevede quattordici punti all’ordine del giorno, tra cui una serie di mozioni, interrogazioni e interpellanze da parte della minoranza composta dai consiglieri Mirella Brizio, Simona Ballario, Lorenzo Cassine, Simone Chiapello, Francesco Balocco, Marianna Micheletto, Matteo Blengino e Paolo Lingua.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente e varie comunicazioni da parte del sindaco Dario Tallone, si procederà a una deliberazione di Giunta che riguarderà una variazione d’urgenza, la numero 9, al bilancio di previsione 2026/2028.

A questi argomenti faranno seguito la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2026, la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000) e l’assestamento del bilancio 2026/2028, accompagnata dalla contestuale variazione di bilancio numero 10.

Tra i temi che verranno affrontati, anche l’esame del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2027-2028 e l’elenco annuale dei lavori per l'anno 2026 (variazione 03), il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2027-2028 (variazione 01) e l’approvazione degli atti fondamentali del bilancio dell’azienda speciale Multiservizi del Comune di Fossano al 31 dicembre 2025-

A livello di lavori pubblici, importante sarà inoltre la ratifica da parte dell’assessore Giacomo Pellegrino, della deliberazione della Giunta Comunale 189 del 4 giugno 2026, che riguarderà l’istituzione del Nido d’infanzia Santa Lucia, con l’approvazione della relativa bozza del contratto di servizio. La struttura conclusa e inaugurata il prossimo autunno con l’apertura delle scuole, avrà luogo in via Santa Lucia a Fossano, nei pressi della nota azienda dolciaria Balocco e dell’altro micronido privato, inaugurato lo scorso autunno, “Biribimbi” e l’importo delle operazioni ammonta a 1milione 200mila euro (480mila dal Comune e i restanti introiti grazie ai fondi Pnrr).

Verrà anche notificata una donazione da parte di soggetti privati, di un terreno limitrofo al centro sportivo comunale nella località San Sebastiano.

A chiudere la seduta, le varie mozioni, comunicazioni e interrogazioni proposte dall’opposizione. Una riguarderà la contestazione di violazione del Codice della Strada e del relativo riscontro, l’altra l’utilizzo degli spazi disponibili presso l’edificio scolastico Tesauro di via San Giovanni Bosco n. 29 a partire dall’anno scolastico 2026-27.

Sempre la minoranza vorrà avere maggiori delucidazioni sulla tutela, sulla sicurezza e sulla valorizzazione dell’area dei Bagni Pedro del Parco Fluviale Stura.

Tra le mozioni, ancora, quella avanzata dal consigliere Matteo Blengino su una possibile semplificazione delle procedure per l’organizzazione di piccole manifestazioni e un’ultima, presenta dai Consiglieri Mirella Brizio, Simona Ballario, Francesco Balocco, Lorenzo Cassine, Simone Chiapello e Paolo Linguaa sulla tutela del consenso nella normativa sulla violenza sessuale.

L’adunanza di Consiglio, oltre che in presenza, potrà essere seguito on line in diretta (e successivamente registrata) sulla pagina istituzionale Youtube del Comune.