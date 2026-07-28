CICLISMO / Jacopo Altare campione piemontese su pista

Tanti secondi posti su strada (ben cinque), ma ora finalmente una grande vittoria su pista. Jacopo Altare ha infatti conquistato il titolo piemontese nella velocità esordienti ai Campionati Regionali su pista disputati a San Francesco al Campo. E al primo gradino del podio c'è da aggiungere anche il secondo posto riportato nella specialità dell'omnium, mentre il compagno di squadra Davide Avidano, ha incassato a propria volta due medaglie, nella circostanza di bronzo, sia nella velocità che nell'omnium. I due sono stati seguiti dal direttore sportivo Michele Ancona.

Ma l'ottima settimana degli atleti della Vigor Cycling non è finita qui. Domenica scorsa hanno brillato anche i giovanissimi, impegnati nella manifestazione di mountain bike a Verzuolo. Per i ragazzi pilotati da Federico Barberis, eccellente affermazione di squadra nel trofeo riservato alle società. Un risultato frutto di ottimi piazzamenti. Giovanni Danna si è infatti imposto nella G1; terzo Cristian Dovetta. Identico piazzamento di quest'ultimo anche per Cristian Quaranta nella G2, dove tra le donne, ha primeggiato Annalisa Giordano. Infine, tanto nella G3, quanto nella G6, ancora un doppio terzo gradino del podio grazie, rispettivamente a Pietro Borello e Fabio Giordano. Sempre in chiave di bikers, guidati dal tecnico Fabrizio Solavaggione, da segnalare anche la partecipazione di alcuni specialisti del team piaschese presieduto da Claudio e Silvio Mattio, all'ottava prova del Campionato Piemontese XCO di mountain bike, valido quale gara top class, allestita dall'Esperia Piasco, nella suggestiva cornice del castello. La Vigor Cycling ha incamerato l'ottima terza piazza di Fabio Marino negli allievi uno. Bene anche Tomas Lantermino, quinto, Denis Solavaggione ottavo, Gioele Barra dodicesimo e Samuele Meiranesio diciannovesimo. Nono posto invece per l'esordiente Matteo Silvestri.

Su strada invece, ancora in bella evidenza negli esordienti Jacopo Altare, secondo nella volatona di gruppo nel Trofeo Comunale di Osasco. Nella medesima categoria ha gareggiato da protagonista anche Davide Avidano più volte in fuga, sempre però rintuzzato dal gruppo. Tra gli allievi diretti da Gianfranco Lantermino, settantasette i chilometri di gara e settanta i concorrenti in lizza sul piatto circuito movimentato all'ultimo degli otto giri, da una salita posta al centro della località. Brillante la prestazione di Jacopo Martino al comando per ben sessantacinque chilometri, dapprima in solitudine, poi con due avversari. I compagni di squadra dell'atleta in maglia Vigor hanno coperto le spalle al terzetto al comando, finchè il gruppo ricompattava nel finale i ranghi che si selezionavano drasticamente durante l'ascesa. Alla fine il migliore dei piaschesi era Francesco Mellano, sedicesimo sul traguardo. Con lui e Jacopo Mellano, hanno disputato la competizione anche Tommaso Bozzoli, Tomas Lantermino e Gioele Barra.