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Saluzzese | 28 luglio 2026, 08:37

CALCIO Serie D / Al via la preparazione del Saluzzo, mister Asta: “Contento del lavoro fatto dalla società, penseremo a una partita alla volta” [FOTO e VIDEO]

Le dichiarazioni del tecnico granata in occasione del primo allenamento stagionale

Ha preso il via nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 luglio, la preparazione precampionato del Saluzzo 1901 sotto la guida del neoallenatore Antonino Asta.

Tra conferme e volti nuovi, si è presentato allo stadio ”Amedeo Damiano” un gruppo rinnovato ed ambizioso. I granata, forti del nuovo progetto tecnico, sono chiamati a replicare o addirittura migliorare l’ottima annata precedente, chiusa con una tranquilla salvezza nonostante un girone di ritorno altalenante.

Il consueto primo appuntamento stagionale si è aperto con poche parole rivolte dal mister e dalla società ai giocatori. Ad essi, guidati dal confermatissimo capitan Leonardo Rivoira, sono stati chiesti passione e sudore per la maglia, oltre a educazione e rispetto.

Dopo i discorsi introduttivi e di benvenuto la parola è immediatamente passata al campo per l’allenamento: si sono alternati momenti fisici (ripetute di corsa) a esercizi tecnici (concentrati specialmente sul possesso palla), infine si è svolta una partitella dalla durata di venti minuti circa.

Le parole del tecnico Antonino Asta durante il primo allenamento stagionale (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

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