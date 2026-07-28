CALCIO Serie D / Al via la preparazione del Saluzzo, mister Asta: “Contento del lavoro fatto dalla società, penseremo a una partita alla volta” [FOTO e VIDEO]

Ha preso il via nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 luglio, la preparazione precampionato del Saluzzo 1901 sotto la guida del neoallenatore Antonino Asta.

Tra conferme e volti nuovi, si è presentato allo stadio ”Amedeo Damiano” un gruppo rinnovato ed ambizioso. I granata, forti del nuovo progetto tecnico, sono chiamati a replicare o addirittura migliorare l’ottima annata precedente, chiusa con una tranquilla salvezza nonostante un girone di ritorno altalenante.

Il consueto primo appuntamento stagionale si è aperto con poche parole rivolte dal mister e dalla società ai giocatori. Ad essi, guidati dal confermatissimo capitan Leonardo Rivoira, sono stati chiesti passione e sudore per la maglia, oltre a educazione e rispetto.

Dopo i discorsi introduttivi e di benvenuto la parola è immediatamente passata al campo per l’allenamento: si sono alternati momenti fisici (ripetute di corsa) a esercizi tecnici (concentrati specialmente sul possesso palla), infine si è svolta una partitella dalla durata di venti minuti circa.

Le parole del tecnico Antonino Asta durante il primo allenamento stagionale (GUARDA IL VIDEO)