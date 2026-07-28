PALLAVOLO GIOVANILE / Volley Savigliano, definito lo staff del settore giovanile

Mentre i riflettori erano puntati, nelle scorse settimane, sulla prima squadra che sta lavorando per farsi trovare pronta al prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca, a fari spenti, anche il settore giovanile del Volley Savigliano si è messo all’opera.

Il responsabile del settore giovanile Corrado Caula, in concerto con i suoi collaboratori e il direttivo, ha definito gli staff tecnici di tutte le squadre del vivaio, che saranno ancora una volta più ricchi rispetto alla stagione precedente.

La “punta dell’iceberg” biancoblù è rappresentata dalla Serie D, che sarà ancora guidata dalla confermatissima coppia composta da coach Claudio Piovano e dal suo vice Marco Capello.

Stesso discorso per l’Under 17, che sarà affidata al duo composto da Federico Dimitri, tecnico di secondo grado con laurea in Scienze motorie, e Matteo Caula, laureando nello stesso Corso di studio.

La principale novità riguarda l’Under 15, che, come già annunciato nelle scorse settimane, sarà affidata a Roberta Aragno, saviglianese doc e pronta a mettere tutta la sua esperienza a disposizione di un gruppo che ha già dimostrato grande potenziale. Al suo fianco, la società confida di poter contare ancora su Antonio Fundone, al netto di alcuni impedimenti lavorativi che potrebbero limitarne la presenza.

Continuità e novità saranno, infine, le parole chiave per i gruppi Under 13 e Volley S3. A guidarli, infatti, saranno ancora una volta Barbara Boscolo e Davide Gallo. Con loro, però, ci saranno due new entry: Eleonora Conte, laureanda in Scienze motorie, e la giovanissima Beatrice Barbanera, che pratica la pallavolo a livello agonistico e ha voglia di mettersi alla prova anche al di fuori del campo.

“Abbiamo scelto di non rivoluzionare gli staff tecnici, fondamentalmente perché la scorsa stagione era stata ricca di successi e ottimi risultati – spiega Mirella Fiorito -. Insomma, squadra che vince non si cambia, a partire da Serie D e Under 17, guidate da tecnici che si conoscono bene e che hanno dimostrato negli anni tutto il loro entusiasmo. In Under 15 siamo certi di aver puntato su un’allenatrice che eccelle per la capacità di insegnare la tecnica ai suoi giocatori, aspetto che riteniamo centrale per un gruppo che ha già dimostrato di avere grandissime qualità fisiche ed umane. La continuità riguarda anche il gruppo dei più piccoli, nel quale abbiamo scelto di aggiungere due figure con un obiettivo preciso: quello di arricchire la nostra offerta. La nostra intenzione, infatti, è quella di proporre anche nuove attività, di cui diremo meglio con l’autunno, con il desiderio di raggiungere ancora più famiglie, arrivando anche a coloro che non seguono abitualmente la pallavolo, e facendo conoscere la nostra realtà tra i più piccoli, anche al di fuori del tradizionale bacino saviglianese. Le novità sono tantissime e non vediamo l’ora di poterle annunciare e mettere in campo!”.

Volley Savigliano – Gli staff tecnici del settore giovanile 2026/27

Serie D: Claudio Piovano (allenatore), Marco Capello (aiuto coach)

Under 17: Federico Dimitri (allenatore) e Matteo Caula (secondo allenatore)

Under 15: Roberta Aragno (allenatore), Antonio Fundone (secondo allenatore)

Under 13 e Volley S3: Barbara Boscolo e Davide Gallo (allenatori), Eleonora Conte (aiuto coach), Beatrice Barbanera (aiuto coach).