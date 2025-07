Carabinieri in campo a Fossano per un servizio straordinario di controllo: identificate 68 persone, cinque denunciati

Nel weekend del 25 e il 26 luglio i Carabinieri della Compagnia di Fossano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo essenzialmente finalizzato al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree sensibili e maggiormente degradate del territorio nonché alla prevenzione dei reati predatori e del fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera” lungo le principali direttrici stradali e nei pressi di locali pubblici.

"L’intervento – rileva in una nota il Comando provinciale dei Carabinieri – ha visto impegnate numerose pattuglie dell’Arma e ha permesso di verificare le posizioni di soggetti che, con le loro condotte, hanno contribuito a determinare una percezione di insicurezza nei cittadini gravitanti nelle zone oggetto d’intervento, quali lo scalo ferroviario di Fossano".

I militari dell’Arma hanno eseguito quattro perquisizioni personali e veicolari, cinque ispezioni a esercizi pubblici ed effettuato altresì diversi controlli alla circolazione stradale, identificando 68 persone e di 46 veicoli ed elevando due contravvenzioni al Codice della Strada, una delle quali per eccesso di velocità.

All’esito del citato servizio, sono stati altresì deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria: un cittadino italiano per “porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere” (coltello); tre cittadini italiani per “guida in stato d’ebbrezza”; un cittadino di nazionalità nigeriana per aver violato la misura di prevenzione del “Divieto di ritorno nel comune di Fossano”, essendo lo stesso stato trovato nei pressi della Stazione ferroviaria di Fossano mentre infastidiva i passanti, ostruendone l’ingresso allo scalo. Al predetto, che veniva altresì sanzionato per ubriachezza molesta, veniva notificato nell’immediatezza anche un ordine di allontanamento, con conseguente sanzione amministrativa di 100 euro.

Infine, quattro soggetti sono stati segnalati alla competente Prefettura per violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90, in quanto detenevano sostanze stupefacenti - in modica quantità per uso personale - con conseguente sequestro di grammi 3,91 di hashish e grammi 1,19 di marijuana; è stato poi notificato un provvedimento di “ammonimento” del Questore nei riguardi di un soggetto responsabile di reiterate condotte di molestia e minaccia nei confronti della ex compagna convivente.