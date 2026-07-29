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Economia | 29 luglio 2026, 15:36

Imballaggi e rifiuti: venerdì 31 luglio webinar gratuito sul nuovo Regolamento Ppwr

L'incontro online organizzato da Nexo Agrifood Hub e Tentamus Labs for Life farà il punto sulle novità del Regolamento Ue 2025/40 per aiutare le imprese del settore ad adeguarsi in tempo

Imballaggi e rifiuti: venerdì 31 luglio webinar gratuito sul nuovo Regolamento Ppwr

NEXO Agrifood Hub, in collaborazione con Tentamus Labs for Life, organizza venerdì 31 luglio 2026, dalle ore 11 alle 12, il webinar gratuito “PPWR per le imprese agrifood – Un percorso pratico per prepararsi al cambiamento”, dedicato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, conosciuto come PPWR.

L’incontro si svolgerà online, avrà la durata di un’ora ed è rivolto in particolare alle aziende produttrici, ai brand owner e ai responsabili delle aree packaging, marketing, qualità e acquisti. L’obiettivo è offrire alle imprese un quadro chiaro dei principali obblighi introdotti dalla nuova normativa europea e delle relative implicazioni operative.

Nel corso del webinar saranno illustrate le disposizioni centrali del PPWR, le tempistiche previste per la loro applicazione e i cambiamenti che interesseranno il packaging. L’approccio sarà concreto e operativo, con indicazioni pratiche per aiutare le aziende a comprendere le priorità di intervento, ridurre il rischio di non conformità e prepararsi per tempo alle novità richieste dal Regolamento.

Il programma prevede un’introduzione generale, una spiegazione del PPWR in termini semplici, un approfondimento su ciò che cambierà per le imprese e una parte dedicata alle indicazioni operative necessarie per pianificare gli interventi. L’incontro si concluderà con una sessione di domande e risposte, durante la quale i partecipanti potranno sottoporre quesiti e richieste di chiarimento agli esperti.

Nell’ambito delle proprie attività, NEXO Agrifood Hub propone inoltre un percorso di adeguamento al PPWR, pensato per accompagnare le aziende nell’analisi della propria situazione e nella programmazione delle azioni necessarie per raggiungere la conformità al nuovo quadro normativo. Il percorso punta a trasformare gli obblighi introdotti dal Regolamento in un piano di lavoro chiaro, graduale e pianificabile.

La partecipazione al webinar è gratuita, ma è richiesta la registrazione online. È possibile iscriversi al seguente indirizzo:

https://events.teams.microsoft.com/event/440a3510-d81e-4a06-9643-3dbd6d60f243@e849601c-40f5-49be-9806-50e565ea198e

Dopo la registrazione, i partecipanti riceveranno tramite e-mail il collegamento per accedere all’incontro.

Comunicato stampa

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