Alba, il consigliere Bolla chiede più valorizzazione per le grandi mostre: "Serve pianificazione e uno spazio adeguato"

Non si mette in discussione la qualità del Museo Eusebio, ma la sua idoneità per esposizioni di questo calibro”. È questa la posizione espressa dal consigliere comunale Emanuele Bolla (nella foto sotto) in vista dell’interpellanza che porterà in aula mercoledì prossimo. Al centro dell’intervento, la mostra "Era Gallizio", inaugurata a fine giugno e promossa dalla Città di Alba insieme a numerosi partner culturali, tra cui la Fondazione CRC.

A preoccupare, spiega Bolla, non è solo il problema tecnico verificatosi a pochi giorni dall’apertura – “gli allestimenti si sono letteralmente staccati dai muri e per venti giorni la mostra è rimasta in condizioni non degne del suo valore” – ma la scelta stessa del contenitore museale: “La sede non è attrezzata per ospitare mostre così complesse, anche per ragioni climatiche e logistiche. E a rimetterci, oltre alla mostra, è lo stesso Museo Eusebio”.

L’esposizione, che secondo le stime avrebbe richiesto un investimento di circa 45.000 euro – “non tutto a carico dell’Amministrazione, ma comunque un impegno significativo” – è stata al centro anche di altre valutazioni da parte del consigliere. “Queste iniziative sono fondamentali per il nostro tessuto culturale, e meritano luoghi progettati a questo scopo. Forse è arrivato il momento di dotarsi di una sede adeguata, come potrebbe diventare, se ben orientato, il Palazzo Mostre e Congressi”.

L’interpellanza, già depositata, chiede all’Amministrazione di chiarire da quanto tempo fosse a conoscenza del problema, le motivazioni che hanno portato alla scelta del Museo Eusebio e quali siano le strategie di promozione dell’esposizione.

Più che un attacco, si tratta di una proposta. “Ad Alba è stato avviato un percorso importante per la valorizzazione degli artisti contemporanei, penso a Valerio Berruti o alla collaborazione con la Giostra delle Cento Torri, che negli anni ha portato artisti di rilievo a realizzare il drappo del Palio. Diamo continuità a questo lavoro creando spazi culturali all’altezza delle nostre ambizioni”.