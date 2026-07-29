Bra, grande partecipazione al convegno su tachigrafo, lavoro e sostegni alle imprese organizzato dalla Fai Conftrasporto Cuneo-Asti

Sala gremita ieri presso la sede di Fai Conftrasporto Cuneo Asti di Bra per l'incontro di approfondimento dedicato alle imprese dell'autotrasporto e ai loro consulenti, organizzato per fare il punto sulle principali novità che interessano il comparto. Al centro del convegno i temi della gestione del tachigrafo, dell'amministrazione del personale, degli accordi sindacali e delle opportunità di sostegno economico previste per le aziende. Ad aprire i lavori sono stati i segretari di FAI Conftrasporto Cuneo Asti, Gabriele Bracco e Franca Bosio, che hanno illustrato gli aspetti più rilevanti dell'attuale quadro normativo e operativo.



Nel corso del suo intervento, Gabriele Bracco ha approfondito la gestione dei cedolini paga nel settore dell'autotrasporto, soffermandosi sulle specificità del contratto nazionale, sugli accordi sindacali di categoria e sui numerosi servizi che l'associazione mette a disposizione delle imprese per supportarle nella corretta gestione del personale e nell'interpretazione delle continue evoluzioni normative. “Le aziende di autotrasporto operano in un contesto sempre più complesso, nel quale una gestione puntuale degli aspetti contrattuali e retributivi è fondamentale”, ha dichiarato Bracco. “Il compito di FAI Conftrasporto è essere un punto di riferimento concreto, offrendo assistenza qualificata, aggiornamento costante e strumenti che consentano agli imprenditori di concentrarsi sul proprio lavoro con la serenità di avere al proprio fianco un'organizzazione competente”.

A seguire, Franca Bosio ha affrontato uno dei temi di maggiore attualità per il settore: il credito d'imposta relativo al caro gasolio, illustrando modalità operative, requisiti di accesso e tempistiche, con particolare attenzione agli adempimenti necessari per consentire alle imprese di beneficiare della misura. “In un settore che continua a confrontarsi con costi di esercizio elevati, è indispensabile che le imprese siano informate in modo tempestivo e preciso su tutte le opportunità disponibili”, ha sottolineato Bosio.

“La nostra attività consiste proprio nell'affiancare gli associati, trasformando norme spesso complesse in strumenti realmente utilizzabili a sostegno della competitività delle aziende”. La parte conclusiva dell'incontro è stata dedicata al welfare aziendale, grazie all'intervento dei rappresentanti di Welfare Aziendale Italia, che hanno illustrato le opportunità offerte dagli strumenti di welfare per valorizzare il capitale umano, migliorare il benessere dei dipendenti e generare benefici fiscali e organizzativi per le imprese. L'ampia partecipazione di imprenditori e consulenti ha confermato ancora una volta l'interesse verso iniziative di aggiornamento tecnico e normativo promosse da Fai Conftrasporto Cuneo Asti, che prosegue il proprio impegno nel fornire informazione, assistenza e rappresentanza alle imprese del territorio, accompagnandole nell'affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.