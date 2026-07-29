CICLISMO / Si è concluso il 16° Giro della Provincia Granda: enorme soddisfazione da parte degli organizzatori per un’edizione baciata dal sole

Si è svolta la scorsa settimana la 16ª edizione del Giro della Provincia Granda ed è tempo di bilancio da parte degli organizzatori.

La gara, organizzata dall’ASD Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo in collaborazione con l’ASD GS Passatore, si è svolta da mercoledì 22 a domenica 26 luglio, per un totale di quasi 300 chilometri suddivisi in sei frazioni.

L’evento, apertosi con il consueto cronoprologo serale in Corso Nizza a Cuneo e conclusosi con l’impegnativa ascesa a Mondovì Piazza, ha toccato numerosi comuni della “Provincia Granda” su un tracciato variegato e adatto a tutti i partecipanti.

Il percorso delle sei tappe ha regalato spettacolo e anche qualche imprevisto. Il via è stato dato mercoledì con il cronoprologo di Cuneo, per il quale gli organizzatori hanno ringraziato le autorità per aver concesso la chiusura totale di Corso Nizza e Piazza Galimberti. Giovedì la carovana si è spostata a Villanova Mondovì per una frazione terminata con una volata di gruppo, seguita venerdì dalla tappa in linea di Sale delle Langhe (macchiata purtroppo dal furto di una bicicletta, prontamente denunciato ai Carabinieri). Il fine settimana si è aperto sabato mattina con il circuito di Chiusa di Pesio, anch'esso risoltosi allo sprint, e con la decisiva cronometro di Pianfei nel pomeriggio.

Domenica è stata la volta del gran finale a Mondovì Piazza dove, al termine della prova, si sono svolte le premiazioni alla presenza dell’assessore regionale Paolo Bongioanni.

Queste le dichiarazioni di Vittorio Bongiovanni, ideatore della corsa cuneese: “Nonostante qualche difficoltà, abbiamo portato a termine con successo anche questa sedicesima edizione. La prima nota positiva è che non abbiamo preso una goccia d’acqua in cinque giorni. Al contempo, il grande caldo di quest’anno ha inciso parecchio e, considerando anche l’anticipo dell’evento di una settimana rispetto al solito calendario, ci siamo fermati a quota 95 iscritti. Di questi, ben 69 hanno concluso la gara. Complice il forfait del campione uscente Nardin, la competizione si è livellata molto e lo spettacolo è stato sicuramente all’altezza. Tutte le amministrazioni locali toccate dalla nostra manifestazione si sono rese estremamente disponibili, collaborando attivamente. A loro e a tutti i volontari che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento va un grande ringraziamento. L’arrivederci è già fissato al 2027”.

Vincitori delle maglie

Maglia Rosa (19/39 anni): Nicholas Calipa

Maglia Gialla (40/49 anni): Marco Frattini

Maglia Rossa (50/59 anni): Marco Vallante

Maglia Blu (over 60 anni): Pasquale Merola

Maglia Bianca (donne): Anna Ceoloni

Vincitori delle classifiche

Prima partenza:

Nicholas Calipa (Classifica GPM e Classifica Combinata)

Alessio Briarava (Classifica Traguardi Volanti)

Alexander Worsdale (Classifica a Punti)

Marco Petterini (Maglia Nera)

Seconda partenza:

Paolo Calabria (Classifica GPM e Classifica Combinata)

Cristiano Fantini (Classifica Traguardi Volanti)

Marco Vallante (Classifica a Punti)

Andrew Tinsley (Maglia Nera)

Premio Fair Play: Adriano Ballario