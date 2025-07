Incidente a Peveragno, il bilancio si aggrava: tre codici rossi, coinvolta anche una bambina

AGGIORNAMENTO DELLE 16.55:

Si fa grave il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, martedì 29 luglio, intorno alle 15:35, a Peveragno, lungo il rettilineo che porta verso Boves, circa 100 metri dopo la rotonda, di fronte a un mobilificio.

Le prime informazioni parlavano di sei persone coinvolte, poi ridimensionate da notizie frammentarie giunte dal luogo dello schianto. Ora, però, arriva la conferma ufficiale da parte del servizio 118: sono quattro le persone ferite, di cui tre in codice rosso (tra queste anche una bambina) e una in codice giallo. Tutti sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo con ambulanze del 118.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada in quel tratto rettilineo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Un’auto sarebbe finita fuori strada con 6 persone a bordo in territorio di Peveragno.

Lo rendo noto il servizio di emergenza 118, intervenuto con due medicalizzate 118.

