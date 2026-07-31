CALCIO GIOVANILE / Valtanaro Calcio entra nella Torino FC Academy: al via il progetto per la crescita dei giovani talenti

Dalla stagione sportiva 2026-2027 il Valtanaro calcio entra ufficialmente a far parte del progetto Torino FC Academy, il network che riunisce le realtà selezionate dal club granata con l'obiettivo di promuovere la crescita tecnica, educativa e organizzativa del calcio giovanile.

Si tratta di un riconoscimento significativo per la neonata società che racchiude le realtà della Valle Tanaro, scelta dal Torino FC come partner per sviluppare un percorso condiviso fondato sulla formazione dei giovani, sulla qualità dell'insegnamento e sulla trasmissione dei valori dello sport.

L'affiliazione permetterà alla società di beneficiare dell'assistenza tecnica e organizzativa del Torino FC attraverso visite periodiche dei tecnici granata, incontri di formazione, stage dedicati ad allenatori e dirigenti, momenti di confronto con le famiglie e open day sul territorio.

I giovani atleti avranno inoltre l'opportunità di essere osservati dagli istruttori del settore giovanile del Torino FC, all'interno di un percorso strutturato di crescita e valorizzazione.

L'accordo rappresenta un investimento sulla qualità del progetto sportivo del Valtanaro Calcio, che si impegna ad adottare le metodologie tecniche del Torino FC per l'attività di base, promuovendo un ambiente educativo improntato al rispetto, alla lealtà, alla crescita personale e alla formazione dei ragazzi prima ancora che dei calciatori. Il percorso prenderà ufficialmente il via con una presentazione pubblica, che sarà calendarizzata nelle prossime settimane.

Nelle giornate del 10 e 12 settembre invece vengono organizzati Open Days dedicati alle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti e alle loro famiglie, che rappresenteranno la prima occasione per conoscere da vicino il nuovo progetto tecnico ed educativo.

“L'ingresso nel circuito Torino FC Academy – evidenziano il presidente Matteo Nicolino ed i vice-presidenti Davide Amenta ed Umberto Bonelli - rappresenta per il Valtanaro Calcio non un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso ambizioso che punta a offrire ai giovani del territorio nuove opportunità di crescita, mantenendo salde le proprie radici e rafforzando ulteriormente il legame con le famiglie e con l'intera comunità”.