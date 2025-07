Garessio, rimossa la passerella Bailey presa in affitto nel 2020, dopo l'alluvione [VIDEO]

Sono in fase di ultimazione le operazioni per la rimozione della passerella Bailery che era stata installata a Garessio nel novembre del 2020, a seguito dell'alluvione, per consentire di mantenere il collegamento pedonale tra i due lati del borgo rimasto diviso dopo l'abbattimento del ponte Odasso.

La struttura, come avvenuto per l'installazione, è stata trasportata attraverso l'alveo del Tanaro con mezzi speciali.

Proprietà della ditta bergamasca Janson bridging, la passerella - lunga circa 43 metri e larga 2 - era stata noleggiata dal Comune, per l'installazione e il primo anno di canone era intervenuta con apposti sostegni la Regione Piemonte. A sostenere le spese d'affitto - circa 3 mila euro al mese - hanno poi contribuito anche Confartigianato Cuneo e il CFPCemon - Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese.