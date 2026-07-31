Tunnel di Tenda, Azione Cuneo: "Bene il bando Anas, ma ora servono tempi certi e lavori senza ulteriori ritardi"

Da Azione Cuneo riceviamo e pubblichiamo:

L’avvio della procedura di gara da parte di Anas per i lavori di adeguamento della canna storica del Tunnel di Tenda rappresenta una notizia positiva. Si tratta di un passaggio amministrativo necessario che, dopo anni di ritardi e promesse disattese, conferma che il completamento dell’opera resta un obiettivo concreto e non viene accantonato, nonostante le numerose informazioni contrastanti che negli ultimi anni hanno alimentato incertezza sul futuro del collegamento.

Lo afferma Azione Cuneo, commentando la pubblicazione del bando da parte di Anas.

“Accogliamo con favore questo passo in avanti, ma manteniamo un approccio concreto. Oggi siamo di fronte a un atto amministrativo importante, ma ancora preliminare. La vera svolta arriverà con l’assegnazione dei lavori, l’apertura del cantiere e la presentazione di un cronoprogramma chiaro, pubblico e credibile, che indichi tempi certi per la conclusione dell’intervento” dichiara Giacomo Prandi Segretario provinciale di Azione.

“Azione Cuneo vigilerà con costanza affinché il progetto proceda senza ulteriori rallentamenti e venga portato a termine nel più breve tempo possibile. Saremo inoltre un punto di interlocuzione costante con l’Associazione del Colle di Tenda, raccogliendo le istanze del territorio e facendoci portavoce delle esigenze di cittadini, imprese e amministratori. È indispensabile fornire risposte certe a chi da troppo tempo subisce i disagi causati da questa situazione” dichiara Nicolò Musso Segretario cittadino di Azione Cuneo.

“Sulla questione – aggiunge Stefano Marino Capano, referente Provinciale in ambito infrastrutture, trasporti ed urbanistica - La pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione dei lavori, rappresenta uno storico passo avanti, ma arriva dopo molti anni di attese e ritardi che hanno penalizzato tutto il territorio. La nostra Provincia ha pagato un prezzo elevato dal punto di vista economico e turistico, a causa di un collegamento limitato e inadeguato.

Per questo ad oggi è doveroso vigilare e proseguire con i lavori nel più breve tempo possibile, in maniera che questo collegamento possa finalmente esprimere il suo ruolo strategico da protagonista, ovvero, sostenere la crescita economica provinciale, rafforzare i rapporti commerciali, turistici e culturali tra Italia e Francia.

Il territorio della provincia di Cuneo non può più permettersi ritardi, rinvii o annunci privi di riscontri concreti. Continueremo a seguire ogni fase dell’iter, chiedendo trasparenza, rispetto degli impegni assunti e aggiornamenti puntuali, perché quest’opera strategica venga finalmente completata.