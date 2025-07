Paolo Adriano la spunta per un voto su Maria Peano nel Consiglio generale della Fondazione CrT

“La Granda esprime un ulteriore profilo autorevole che saprà bene rappresentare le tante e qualificate istanze che provengono da questo territorio. Formulo i migliori auspici all'avvocato Adriano e ringrazio la dottoressa Peano e la signora Boffa per la loro disponibilità”.

Così Luca Robaldo, presidente della Provincia, saluta l’elezione di Paolo Adriano in seno al consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, suo predecessore alla guida del Comune di Mondovì dal 2017 al 2022.

Aggiunge Robaldo: “Sotto la guida della presidente Poggi la Fondazione CRT sta evolvendo verso un modello ancor più virtuoso e di questo non può che trarre giovamento l'intero Piemonte”. Adriano è stato eletto in seconda votazione riportando 10 consensi personali, uno in più della bovesana Maria Peana, Pd.

In questo modo si ricompone la compagine della Fondazione CrT, anche nelle sue espressioni cuneesi, dopo l’ingresso nel cda dell’imprenditrice vitivinicola albese Roberta Ceretto. Il suo posto lasciato libero nel Consiglio generale viene ora ricoperto dall’avvocato monregalese Adriano.