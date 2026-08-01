VOLLEY / Dalla SuperLega di Cuneo all'Azerbaijan: Ivan Zaytsev riparte dall'Ordu

Si chiude con una nuova esperienza internazionale il percorso di Ivan Zaytsev dopo l'ultima stagione vissuta con la maglia di Cuneo Volley. Lo schiacciatore, che non ha trovato un accordo per proseguire la carriera in SuperLega e non ha concretizzato alcune richieste arrivate dalla Serie A2, giocherà nella prossima stagione in Azerbaijan.

Il quasi 38enne vestirà la maglia dell'Ordu Club di Baku, formazione che nello scorso campionato ha chiuso al secondo posto e che nella prossima stagione sarà impegnata anche in Challenge Cup, la terza competizione europea per club.

Per Zaytsev si tratta della quinta esperienza all'estero. In passato ha infatti militato nella Dinamo Mosca, nell'Al Arabi, nel Kuzbass Kemerovo e nel Galatasaray Istanbul, oltre alla lunga carriera nei principali club italiani.

Nell'ultima stagione il campione azzurro era stato uno dei volti di spicco della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, contribuendo con la sua esperienza e il suo carisma alla salvezza della formazione biancoblù nel campionato di Serie A1.

Ora, dopo l'esperienza sotto la Granda, Zaytsev riparte da Baku per una nuova avventura internazionale.