CICLISMO / Elisa Balsamo sfiora il successo nella seconda tappa del Tour de France: la peveragnese è seconda dietro a Lorena Wiebes

È un secondo posto che vale tantissimo quello che oggi pomeriggio, domenica 2 agosto, Elisa Balsamo ha ottenuto nella seconda tappa del Tour de France Femmes da Aigle a Ginevra (148 km).

La portacolori della Lidl-Trek è stata battuta solo dalla fuoriclasse Lorena Wiebes che ha dominato lo sprint di gruppo.

L’olandese, già vincitrice della frazione inaugurale di ieri, ha così confermato la maglia gialla di leader.

Terzo posto per l’altra “orange” Marianne Vos davanti a Shari Bossuyt e Letizia Paternoster.

Elisa Balsamo, alla quinta partecipazione in carriera al Tour, ha dunque sfiorato la prima vittoria di tappa alla Grande Boucle, dopo che a cavallo tra maggio e giugno aveva confezionato un memorabile poker al Giro Women.

Domani, lunedì 3 agosto, la corsa ripartirà da Ginevra e, dopo 157 chilometri assai vallonati, le atlete arriveranno a Poligny: probabile che a giocarsi il successo parziale saranno alcune velociste resistenti, a meno di fughe importanti nella prima fase di gara.