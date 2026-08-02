PALLAVOLO / Cuneo Volley vicina a Bryan Argilagos per la morte del padre Alexeis, ex schiacciatore della Nazionale cubana

"Il Cuneo Volley e tutto il movimento biancoblù si stringono attorno a Bryan Argilagos e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la prematura perdita del padre Alexeis Argilagos". Così, attraverso i propri canali social, la formazione cuneese manifesta vicinanza al giovane palleggiatore da poco arrivato a rinforzare le fila del suo sestetto dopo l’esperienza con Perugia.

Alexeis Argilagos Segura aveva compiuto 51 anni lo scorso 28 luglio. Ex schiacciatore della nazionale cubana, vinse il bronzo ai Mondiali 1998 in Giappone, l’oro nella World League 1998 e l’argento nell’edizione 1999.

A partire dal 1998 disputò diverse stagioni nel campionato italiano di A2 vestendo i panni di Salerno, Isernia, Mantova, Materdomini Castellana Grotte, Sora e Segrate. Tra il 2003 e il 2006 giocò anche in Qatar con l’Al-Arabi.

"Il Consiglio di Amministrazione, tutti i Club e lo staff della Lega esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alexeis Argilagos, ex schiacciatore cubano che ha militato per sei stagioni nei campionati di Serie A. Al figlio Bryan e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze", scrive la Lega di Pallavolo di Serie A.