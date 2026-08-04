CALCIO ECCELLENZA / Cuneo, Magnaldi e Raina suonano la carica: “Dando il massimo metteremo in difficoltà chiunque” [VIDEO]

Nel tardo pomeriggio di lunedì 3 agosto si è radunato l’AC Cuneo 1905, in occasione del primo allenamento diretto dal nuovo tecnico Michele Magliano.

Tante le conferme rispetto alla precedente stagione: Nacci, Scotto, Giraudo, Angeli e Caristo sono solo alcuni dei titolari che hanno rinnovato con le “Aquile”. Va sicuramente citato capitan Davide Magnaldi che da sempre veste la casacca biancorossa e ritrova a distanza di due anni l’allenatore che lo aveva lanciato in prima squadra ormai un decennio fa.

(Davide Magnaldi)

C’è invece grande curiosità per vedere all’opera alcuni prestigiosi volti nuovi come per esempio Corticchia, Kankam, Boniello e il portiere ex Juventus Marco Raina.

(Marco Raina)

Ai margini dell’evento due probabili protagonisti dell’annata 2026/27 hanno rilasciato le consuete dichiarazioni prestagionali.

Queste le parole di capitan Davide Magnaldi e del neoportiere Marco Raina in occasione del raduno (GUARDA IL VIDEO)