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Attualità | 03 agosto 2026, 19:41

BOCCE / Due argenti per l'Auxilium Saluzzo ai campionati giovanili

Ottime prestazioni nella prova a coppie under 15, per Greta Buniva e Bryan Collet e nell'under 18 femminile, prova individuale, sempre per Greta Buniva

Dante Bonino il podio under 15 a coppie con argento di Bryan Collet e Greta Buniva    

Dante Bonino il podio under 15 a coppie con argento di Bryan Collet e Greta Buniva    

Sempre il settore giovanile della Bocciofila Auxilium Saluzzo permette di far salire il medagliere del sodalizio saluzzese, presieduto da Pieraldo Moine. Per la specialità volo, nel fine settimana appena concluso, ad Envie, si sono tenuti i campionati giovanili under 15 e under 18, a coppie, individuale e combinato.

Il bilancio per l'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo,è di due medaglie d'argento: nella prova  a coppie under 15, con Greta Buniva e Bryan Collet e nell'under 18 femminile, prova individuale, con Greta Buniva. 

Relativamente alle altre competizioni, uscivano di scena, a coppia under 15 GianLorenzo Costa ed Elisabetta Costa negli ottavi di finale, a coppie under 18 con Lucia Bollati e Federico Rainero nei quarti di finale, nell'under 18 femminile, nei quarti con Elisabetta Costa e Lucia Bollati, nel combinato under 15 nei quarti Bryan Collet, mentre Lorenzo Sarale usciva nella fase del girone eliminatorio.

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