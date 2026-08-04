Envie capitale delle bocce giovanili: spettacolo ai Campionati Italiani Under 15 e Under 18 del volo

Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto Envie, è stata la capitale delle bocce giovanili italiane ospitando, sui campi della Bocciofila Enviese presieduta da Gian Mauro Ferrero, i Campionati Italiani Under 15 e Under 18 della specialità volo.

Quattro intense giornate di gare hanno richiamato nel paese della valle Po i migliori talenti provenienti da otto regioni, impegnati nella conquista dei sette titoli tricolori in palio.

La manifestazione si è conclusa domenica con la prova del combinato, che ha regalato finali combattute e spettacolo fino agli ultimi tiri.

Tra gli Under 15 il protagonista assoluto è stato il ligure Matteo Ravera della Chiavarese, autore di una splendida tripletta.

Nella finale, decisa sul filo di lana, Ravera ha superato per 23-22 il giocatore di casa Stefano Crosetto dell'Enviese, applaudito dal pubblico per l'ottimo percorso disputato. Si è fermato invece nei quarti di finale Bryan Collet dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo.

Le classifiche finali della prova del combinato hanno così incoronato Matteo Ravera della Chiavarese campione italiano Under 15 davanti a Stefano Crosetto dell'Enviese. Sul terzo gradino del podio sono saliti, a pari merito, Diego Ridolfo del Quadrifoglio e Luca Fantone dell'Enviese.

Nella categoria Under 18 il titolo italiano è stato conquistato dal bargese Nicolò Buniva, tesserato per la BRB Ivrea, che in finale ha superato Leonardo Bancheri del Bocce Club Rivignano. La medaglia di bronzo è andata, ex aequo, a Simone Galletta del Quadrifoglio e Tommaso Chittaro del Del Corno.

Il bilancio della manifestazione è stato particolarmente positivo per le società del Saluzzese. L'Enviese ha infatti chiuso la rassegna con uno straordinario bottino di dieci medaglie, frutto di 2 ori, 4 argenti e 4 bronzi, confermandosi una delle realtà di riferimento del panorama giovanile nazionale. Ottimo anche il risultato dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, che ha conquistato due medaglie d'argento.

La direzione di gara è stata affidata a Davide Gallo, con la collaborazione di Angelo Avogadri, Danilo Comba e Francesco Marocco, che hanno garantito il perfetto svolgimento della competizione.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Envie, Roberto Mellano, che ha sottolineato il valore dell'evento per il territorio: "È stata un'opportunità straordinaria per Envie. Ospitare un Campionato Italiano giovanile di bocce è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità. Il merito va alla Bocciofila Enviese e al presidente Gian Mauro Ferrero, che da oltre quarant'anni rappresenta un punto di riferimento per questo sport. Un ringraziamento va anche a sua moglie Marinella Barbero e ai tanti volontari che, con passione e dedizione, hanno reso possibile una manifestazione di questo livello. Abbiamo accolto atleti e famiglie provenienti da tutta Italia e ci auguriamo che possano tornare presto a visitare il nostro paese. La rassegna tricolore – conclude Mellano - ha confermato ancora una volta la grande capacità organizzativa della Bocciofila Enviese e la vitalità del movimento giovanile del volo, regalando quattro giorni di sport, agonismo e fair play che hanno portato il nostro paese al centro del campionato di bocce italiano".