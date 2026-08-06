Kappa® nuovo Technical Partner di Granda Volley

Granda Volley è orgogliosa di annunciare la sottoscrizione di un accordo di partnership tecnica con Kappa®, storico marchio italiano dell'abbigliamento sportivo e tra i brand più prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale.

L'intesa, della durata di tre stagioni sportive rappresenta una scelta strategica che consolida il percorso di crescita intrapreso dalla società, sempre più orientata a costruire un progetto di eccellenza dentro e fuori dal campo.

A partire dalla prossima stagione, Kappa® vestirà tutte le formazioni del Granda Volley, dalla prima squadra impegnata nel campionato di Serie A1 al settore giovanile, fornendo materiale tecnico progettato per garantire le migliori performance sportive, coniugando innovazione, qualità e design.

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter legare il nome di Granda Volley a un marchio iconico come Kappa®, protagonista della storia dello sport italiano e internazionale” – dichiara il presidente Emilio Manini.

“Scegliere un brand che ha scritto pagine importanti della storia dello sport significa condividere una visione fatta di ambizione, professionalità e continua ricerca della qualità. Ringrazio l'azienda per la fiducia accordataci: siamo certi che questa partnership contribuirà a valorizzare il nostro progetto sportivo e il lavoro che stiamo portando avanti per rendere Granda Volley un punto di riferimento della pallavolo femminile italiana”.

“Siamo felici di iniziare questo percorso insieme a Granda Volley, una società che negli ultimi anni ha dimostrato una crescita costante, professionalità e una chiara visione del proprio futuro. Per Kappa® è motivo di orgoglio affiancare una realtà dinamica e ambiziosa che condivide i nostri valori di passione, innovazione ed eccellenza. Siamo certi che questa collaborazione saprà creare valore per la squadra, i tifosi e tutto il territorio”.

L'accordo prevede inoltre lo sviluppo di iniziative congiunte dedicate ai tifosi, agli sponsor e al territorio, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra il Club, i propri partner e la comunità, promuovendo un'immagine moderna, dinamica e capace di rappresentare l'identità del club. La collaborazione con Kappa® rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Granda Volley e testimonia la crescente attrattività del progetto societario.