Bra: occulta la targa dell’auto con nastro e pennarello

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Locale di Bra in bicicletta, nel corso di un controllo dei giardini e delle aree verdi cittadine, ha notato un veicolo con le targhe coperte da comune nastro di carta con sopra riprodotta una combinazione alfanumerica mai esistita nelle immatricolazioni italiane.

Sul luogo è poi sopraggiunto anche un equipaggio del nucleo motociclisti del comando braidese.

Dagli accertamenti effettuati sulla vettura e sul conducente è emerso che il mezzo non era in regola con la revisione periodica, ragione per la quale il proprietario aveva adottato questo stratagemma al fine di eludere eventuali controlli da parte dei varchi elettronici dei sistemi Targa System.

All’automobilista - giunto nel frattempo sul posto - veniva immediatamente contestata la violazione commessa, il cui importo sarà stabilita dal Prefetto di Cuneo; inoltre, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Sempre nel corso di alcuni controlli sul territorio, le pattuglie della Polizia Locale hanno individuato due automobilisti che circolavano nonostante il provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura.

Anche in questo caso i veicoli sono stati sottoposti a fermi amministrativo per 3 mesi e ai conducenti è stata contestata la pesante violazione del Codice della Strada.