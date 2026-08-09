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Attualità | 09 agosto 2026, 19:13

Dal dolore della guerra al sorriso dietro la cassa: addio a Romana Chiavarino Coda, “Madama Bonfante”

Volto storico della pasticceria di via Roma a Cuneo, aveva 105 anni. I funerali si terranno a Sanremo, dove si era trasferita per essere più vicina al figlio Piero

La signora Romana Bonfante, nel 2020, alla cassa della pasticceria

La signora Romana Bonfante, nel 2020, alla cassa della pasticceria

Fino all’età di 100 anni, compiuti e festeggiati nel 2020 (leggi qui), era stata il volto storico dietro la cassa della pasticceria Bonfante, in via Roma.

Si è spenta a Sanremo, all’età di 105 anni, Romana Chiavarino Coda, per tutti “Madama Bonfante”, la cassiera più longeva d’Italia, che amava ripetere: “Il segreto della vita è racchiuso in un sorriso”.

Nata nel 1920 a Castelrosso di Chivasso, Romana aveva dovuto affrontare numerosi lutti nel corso della sua vita, segnata da diverse fasi, come lei stessa raccontava: “Ho vissuto gli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale, che mi ha portato via mio marito Luigi, rimasto sotto i bombardamenti alla stazione di Chivasso, dove lavorava. Mi sono ritrovata vedova a 24 anni, con un figlio, il mio Pietro, di appena tre mesi. È stato terribile”.

Ma, come sosteneva Romana, la vita prende e la vita dà. Una decina di anni dopo, infatti, conobbe Giulio Coda, dirigente industriale torinese, con il quale condivise oltre trent’anni di vita.

Rimasta nuovamente vedova nel 1986, decise di trasferirsi a Cuneo dalla sorella Vittoria, moglie di Sergio Bonfante, già titolare dell’omonima pasticceria. Vittoria è scomparsa nel 2017.

Sempre sorridente e per anni dietro la cassa della pasticceria, negli ultimi anni Romana aveva scelto di trasferirsi in Riviera, a Sanremo, per stare vicino al figlio.

Lascia il figlio Piero con Fiamma, la cara nipote Veronica, il nipote Claudio Bonfante con Roberta, Luca, Andrea e Giulia.

I funerali saranno celebrati martedì 11 agosto alle 9.30 nella chiesa della Mercede di San Martino a Saremo.

Arianna Pronestì

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