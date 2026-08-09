Dal dolore della guerra al sorriso dietro la cassa: addio a Romana Chiavarino Coda, “Madama Bonfante”

Fino all’età di 100 anni, compiuti e festeggiati nel 2020 (leggi qui), era stata il volto storico dietro la cassa della pasticceria Bonfante, in via Roma.

Si è spenta a Sanremo, all’età di 105 anni, Romana Chiavarino Coda, per tutti “Madama Bonfante”, la cassiera più longeva d’Italia, che amava ripetere: “Il segreto della vita è racchiuso in un sorriso”.

Nata nel 1920 a Castelrosso di Chivasso, Romana aveva dovuto affrontare numerosi lutti nel corso della sua vita, segnata da diverse fasi, come lei stessa raccontava: “Ho vissuto gli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale, che mi ha portato via mio marito Luigi, rimasto sotto i bombardamenti alla stazione di Chivasso, dove lavorava. Mi sono ritrovata vedova a 24 anni, con un figlio, il mio Pietro, di appena tre mesi. È stato terribile”.

Ma, come sosteneva Romana, la vita prende e la vita dà. Una decina di anni dopo, infatti, conobbe Giulio Coda, dirigente industriale torinese, con il quale condivise oltre trent’anni di vita.

Rimasta nuovamente vedova nel 1986, decise di trasferirsi a Cuneo dalla sorella Vittoria, moglie di Sergio Bonfante, già titolare dell’omonima pasticceria. Vittoria è scomparsa nel 2017.

Sempre sorridente e per anni dietro la cassa della pasticceria, negli ultimi anni Romana aveva scelto di trasferirsi in Riviera, a Sanremo, per stare vicino al figlio.

Lascia il figlio Piero con Fiamma, la cara nipote Veronica, il nipote Claudio Bonfante con Roberta, Luca, Andrea e Giulia.

I funerali saranno celebrati martedì 11 agosto alle 9.30 nella chiesa della Mercede di San Martino a Saremo.