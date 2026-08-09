 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 09 agosto 2026, 19:23

Incendio a Valdieri, fine dell'incubo: a Desertetto si suonano le campane a festa per l'arrivo della pioggia [VIDEO]

Le fiamme sono spente, dopo nove giorni di incessante lavoro da parte di moltissimi uomini e mezzi

Incendio a Valdieri, fine dell'incubo: a Desertetto si suonano le campane a festa per l'arrivo della pioggia [VIDEO]

Dopo 9 lunghissimi e stremanti giorni di battaglia contro le fiamme, scatenate dal fulmine caduto lo scorso venerdì a Valdieri, oggi è arrivato il regalo più atteso: la pioggia.

"Sono stati giorni di lavoro durissimo, di fatica, tenacia e apprensione, ma l'arrivo della pioggia ha finalmente spento in modo definitivo l'incendio e messo la parola fine a questa emergenza" - scrive il sindaco, Guido Giordana che per festeggiare la fine dell'incubo, insieme al consigliere Davide Tonello, al Co.AIB Regionale Daniele Tallone e Fabrizio Rostagno, si è recato in frazione Desertetto, comunità devota a San Bernardo, per suonare a festa le campane della chiesa.

"Un gesto semplice ma ricco di significato per dire grazie a tutti coloro che si sono spesi senza sosta sul campo in questi giorni e per festeggiare insieme il ritorno della serenità a Valdieri".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium