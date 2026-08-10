Monte Piastra, l'emergenza è finita: il grazie della vicesindaca Sharon Giraudo a chi ha lottato per Valdieri

Si è conclusa ufficialmente, con il termine delle operazioni di spegnimento e la bonifica dell'area, l'emergenza sul Monte Piastra, che per nove lunghi giorni ha tenuto impegnati senza sosta uomini e donne delle squadre di soccorso e dell'intera macchina dell'emergenza.

A tracciare un bilancio di queste giornate e, soprattutto, a rivolgere un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito ad affrontare la situazione è la vicesindaca di Valdieri Sharon Giraudo, che ha seguito quotidianamente l'evolversi dell'incendio, raccontando in prima persona lo sforzo messo in campo per proteggere il territorio.

"Sono Sharon Giraudo, vicesindaco di Valdieri. In questi nove lunghi e complessi giorni ho cercato di tenervi aggiornati quotidianamente sul fronte del fuoco, testimoniando in prima persona lo sforzo immenso di chi non si è fermato un solo secondo per proteggere la nostra terra", scrive la vicesindaca. Ora, con la fine dell'emergenza, arriva il momento dei ringraziamenti.

"A nome mio, del Sindaco e di tutta l'Amministrazione Comunale, desidero rivolgere il ringraziamento più profondo e sentito a tutti coloro che hanno reso possibile superare questo momento critico. La risposta del nostro territorio è stata esemplare".

Il primo pensiero è rivolto a chi ha operato direttamente sul fronte del fuoco, da terra e dal cielo. Un grazie va ai Vigili del Fuoco dei Comandi di Cuneo, Torino, Asti, Genova e Savona, ai DOS designati e ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari di Busca, Dogliani, Dronero, Fossano e Morozzo.

Un riconoscimento importante viene rivolto anche alle squadre A.I.B. (Antincendi Boschivi) di Alba, Bagnolo, Bernezzo-Cervasca-Vignolo, Borgo San Dalmazzo, Bra, Brossasco, Chiusa Pesio, Cortemilia, Demonte, Frabosa Soprana, Isasca, Martiniana Po, Peveragno, Riffredo, Rossana, Torre Pellice, Valle Maira, Villar Pellice e Villar San Costanzo.

Nel lungo elenco dei ringraziamenti figurano inoltre il personale dell'Ente Aree Protette Alpi Marittime, le squadre di Protezione Civile Comunale di Valdieri e Roaschia, Massimo Peretti con Eurodrone Flight Systems, il Nucleo Elicotteri di Torino e Varese e il Reparto SAPR (Droni) di Torino. Un grazie anche alla squadra della Valle Gesso del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e alla Croce Rossa Italiana di Borgo San Dalmazzo, presente con un presidio fisso di volontari presso il campo base.

Tra le persone che hanno avuto un ruolo centrale nel coordinamento dell'emergenza, la Vicesindaca riserva un ringraziamento speciale a Daniele Tallone, CO AIB, rimasto impegnato per tutti i nove giorni.

"Un encomio profondo e speciale da parte mia e del Sindaco va a Daniele Tallone, CO AIB, che per tutti i 9 giorni dell'emergenza non ha mai abbandonato il suo ruolo, coordinando continuativamente le squadre sul campo con una preparazione inestimabile, una dedizione assoluta e una conoscenza del territorio davvero impeccabile", sottolinea Giraudo. "Se la macchina dei soccorsi ha funzionato con precisione, il merito è in grandissima parte della sua guida autorevole e costante. Grazie, Daniele".

Fondamentale, durante l'emergenza, è stata anche la solidarietà arrivata dalle amministrazioni locali. La Vicesindaca ringrazia i comuni appartenenti all'Unione Alpi del Mare e i comuni di Roccavione, Robilante, Vernante e Limone, che hanno messo a disposizione personale e beni. Un riconoscimento viene esteso anche a tutti i Comuni e alle amministrazioni che, attraverso continue telefonate, hanno offerto aiuto e disponibilità.

L'incendio del Monte Piastra ha inoltre attirato l'attenzione delle istituzioni a diversi livelli, portando al centro del dibattito la tutela del patrimonio naturale e delle comunità montane. "L'attenzione mediatica e politica riscontrata in questi nove giorni è stata il riflesso di un territorio che non è stato lasciato solo", evidenzia Giraudo.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al Senatore Giorgio Bergesio "per lo straordinario impegno profuso e per la costante, instancabile vicinanza dimostrata fin dai primi momenti dell'emergenza". La Vicesindaca esprime inoltre un "sentito e profondo grazie" al Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo "per il prezioso e fondamentale supporto garantito nella collaborazione dell'emergenza".

Tra coloro che hanno manifestato interesse e attenzione verso la comunità di Valdieri vengono ricordati anche l'Onorevole Monica Ciaburro, Marco Gallo, Assessore Regionale alla Montagna, le Consigliere Regionali Barbero e Marro e Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di "Azione".

"La loro presenza e il continuo dialogo con l'amministrazione hanno permesso di mantenere altissima l'attenzione sui bisogni del territorio, ponendo le basi per il necessario supporto nella successiva fase di stima dei danni e messa in sicurezza della zona", sottolinea Giraudo.

Ma la macchina dell'emergenza non avrebbe potuto funzionare senza la rete di solidarietà costruita attorno a chi era impegnato sul campo. Un contributo arrivato da ristoranti, bar, locande, negozi, aziende, associazioni, parrocchie e privati cittadini, che hanno garantito cibo, acqua e generi di prima necessità.

Tra le attività di ristorazione e accoglienza vengono ringraziati Bar Brinhola, Bar Piazza, Bar Sport, I Bateur, Locanda del Falco, Osteria San Lorenzo, Ostu d'Vudier, Pazzi di Pizza Entracque, Real Park, Ruota2 e That's Italy Cuneo.

Per il settore alimentare, il grazie va ad Alimentari di Paola Congiu, Forlani Panetteria, Marchisio Macelleria di Robilante e Marchisio Panetteria di Vernante.

Un riconoscimento viene rivolto anche ad ACDA "Azienda Cuneese dell'Acqua", FLAI CGIL Segreteria Provinciale, Farmacia Paganelli, Inalpi S.P.A., Landra Catering, Valle Gesso Sport e Valentina Parrucchiera.

Nella rete della solidarietà hanno avuto un ruolo anche Unità Pastorale Valle Gesso, Colonia Albese, Casa di Riposo Imberti Grandis, Cascina Ambrosino e le Pro Loco di Valdieri, Roccavione, San Lorenzo-Desertetto e Sant'Anna-Terme di Valdieri.

Infine, un pensiero va ai tanti cittadini che, spontaneamente e a titolo personale, hanno deciso di dare il proprio contributo. "Un grazie sincero va infine a tutti i privati cittadini che, a titolo personale e spontaneo, hanno contribuito alla rete di solidarietà portando cibo, acqua e generi di prima necessità per gli uomini impegnati sul fronte del fuoco e che hanno contribuito alla logistica presso il centro base".

Un elenco lungo, che la stessa Vicesindaca ammette potrebbe non essere completo. "Speriamo di cuore di non aver dimenticato nessuno in questo lungo elenco: se così fosse, chiediamo venia fin d'ora, garantendo che la gratitudine mia, del Sindaco e dell'intera comunità per ciascun aiuto ricevuto resta immensa e sincera".

Il messaggio che arriva al termine di nove giorni difficili è dunque quello di una comunità che ha saputo fare rete davanti all'emergenza. "Grazie a tutti. La forza della nostra comunità è nella sua unione".