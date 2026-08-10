"Ciao Livio": l'atletica piemontese in lutto per la scomparsa di Berruti

L'atletica italiana e piemontese piange la scomparsa a 87 anni di Livio Berruti, leggenda dello sport azzurro, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Indimenticato e indimenticabile campione olimpico sui 200 metri a Roma 1960, simbolo di un'epoca, Livio Berruti è stato anche vicepresidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte nel primo mandato di Maurizio Damilano dal 2004 al 2008.



Simbolo dell'atletica piemontese nel mondo, è sempre stato un punto di riferimento per tutto il movimento regionale; sempre disponibile, sempre pronto a raccontare aneddotti sulle Olimpiadi romane, sugli studi al Liceo Classico Cavour prima, alla facoltà di chimica poi.



Ma anche ideatore di una delle manifestazioni più iconiche della corsa in montagna piemontese, il Memorial Partigiani Stellina di Susa, nato dalla sua collaborazione con il Cavalier Alberto Bolaffi, figlio del comandante Aldo Laghi (alias Giulio Bolaffi, protagonista della battaglie delle Grange Sevine nel 1946), e con il giornalista Rai Mario Pisano. Manifestazione che si svolgerà tra pochi giorni (sarà Campionato Italiano) e che ancora lo vedeva in carica come presidente del Comitato Organizzatore insieme all'amico, e campione olimpico come lui, Maurizio Damilano.



Alla moglie Silvia e alla famigila tutta le più sentite condoglianze della presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola, del Consiglio Regionale, dell'area tecnica regionale e di tutta l'atletica piemontese che ha avuto l'onore e il privilegio di fare un pezzo di strada insieme a lui. Grazie Livio, non sarai mai dimenticato.