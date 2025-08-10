Regina il giaguaro da record del Parco Safari delle Langhe è tornata in piena forma, ecco il video [VIDEO]

Con gioia nei giorni scorsi lo staff del Parco Safari delle Langhe di Murazzano ha condiviso il recupero di Regina, il giaguaro di ben 23 anni ospite della struttura, dopo un intervento non invasivo ma necessario.



Proprio per l'età non era più in grado autonomamente di affilarsi le unghie e nel tempo la loro lunghezza le provocava dolore e le impediva di camminare liberamente, in particolare con una zampa.



Si è reso, quindi, necessario l'intervento del veterinario che per procedere in sicurezza ha dovuto sedarla con l'anestesia. L'anzianità dell'esemplare ha generato ampia preoccupazione nello staff temendo il peggio e che non si risvegliasse. Dopo attimi di apprensione, invece Regina ha nuovamente sorpreso tutti e si è svegliata, ora ha ripreso la sue regolare vita all'interno del parco continuando ad incantare i visitatori.



GUARDA QUI IL VIDEO: