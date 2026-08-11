Costigliole Saluzzo, riqualificati il sagrato della parrocchiale e il borgo medievale

A Costigliole Saluzzo si è concluso un importante intervento di riqualificazione che ha interessato alcuni dei luoghi più significativi del borgo medievale.

I lavori, sostenuti attraverso le risorse del Pnrr e del Bando Borghi, hanno riguardato in particolare la piazzetta antistante la chiesa parrocchiale, il tratto più alto di via Umberto e via Siccardi, restituendo alla cittadinanza spazi rinnovati e maggiormente valorizzati.

La piazzetta della parrocchiale è stata completamente riqualificata: l'originario manto in asfalto è stato sostituito da una nuova pavimentazione in pietra, più armoniosa e coerente con il contesto storico dell'area. L'intervento ha permesso di rendere più gradevole e funzionale uno spazio centrale nella vita del paese, confermando anche i parcheggi già presenti nella piazzetta e nella parte alta di via Umberto.

Un secondo importante tassello ha riguardato via Siccardi, nel cuore del borgo medievale, grazie a fondi ministeriali di circa 1milione di euro. Qui sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione dei muraglioni e dell'area circostante, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e, allo stesso tempo, valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del centro storico. L'intervento ha inoltre consentito di ricavare alcuni nuovi posti auto lungo la strada.

(Conclusi i lavori in via Siccardi)

Con la conclusione dei lavori, nei giorni scorsi sono state riaperte al traffico sia la piazzetta della parrocchiale sia via Siccardi, tornando così pienamente accessibili a residenti e visitatori.

"La riqualificazione – sottolineano dal Municipio – ha contribuito non solo a migliorarne l'aspetto estetico, ma anche a rafforzarne la centralità nella costigliolese e come elemento distintivo per chi visita il paese, nell'ambito degli interventi finanziati dalla linea B del Bando Borghi".

Il programma complessivo ha portato a Costigliole Saluzzo circa 1milione e 500 mila euro destinati agli interventi pubblici, con l'obiettivo di riqualificare gli spazi comuni, sostenere la vita della comunità e rafforzare l'attrattività turistica del paese. Tra gli interventi già realizzati rientrano anche quelli della riqualificazione della Cascina Sordello con il Teatro dei Suoni, mentre altri lavori hanno interessato il Giardino dei Suoni nel complesso di Palazzo La Tour.

Il progetto di valorizzazione ha visto ulteriori interventi. Tra questi il restauro e consolidamento di Porta Grafiona, sul versante della collina rivolto verso la Valle Varaita, mentre il primo piano di Palazzo La Tour è stato riorganizzato per ospitare una sede permanente dedicata a installazioni ed eventi culturali.

Un insieme di opere che sta progressivamente cambiando il volto del centro storico di Costigliole Saluzzo e che, con la riapertura della piazzetta della parrocchiale e di via Siccardi, ha già restituito spazi più ordinati, sicuri e fruibili. Un risultato accolto con favore dai cittadini, che hanno particolarmente apprezzato la trasformazione del borgo medievale e del cuore storico del paese.