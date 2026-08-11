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Attualità | 11 agosto 2026, 14:53

Bra saluta la prof. Ilaria Giavelli, si trasferirà al Grandis di Borgo San Dalmazzo

La dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Bra 1 "Piero Angela" è stata ricevuta in comune

Bra saluta la prof. Ilaria Giavelli, si trasferirà al Grandis di Borgo San Dalmazzo

Bra saluta la prof. Ilaria Giavelli, dirigente per un solo anno dell'Istituto comprensivo Bra 1 "Piero Angela". 

La dirigente scolastica è stata ricevuta questa mattina – martedì 11 agosto – in Giunta per i saluti di rito.

La prof. Giavelli, vincitrice di concorso per dirigente scolastico, aveva assunto la direzione dell'istituto braidese nel settembre del 2025 e ora si trasferirà all'istituto "S. Grandis" di Borgo San Dalmazzo.

"Auguriamo il meglio possibile alla dirigente scolastica e la ringraziamo per quanto fatto a Bra. In questi mesi ha svolto il suo lavoro veramente con grande passione", il commiato del sindaco Gianni Fogliato.

cs

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