Bra saluta la prof. Ilaria Giavelli, si trasferirà al Grandis di Borgo San Dalmazzo

Bra saluta la prof. Ilaria Giavelli, dirigente per un solo anno dell'Istituto comprensivo Bra 1 "Piero Angela".
La dirigente scolastica è stata ricevuta questa mattina – martedì 11 agosto – in Giunta per i saluti di rito.
La prof. Giavelli, vincitrice di concorso per dirigente scolastico, aveva assunto la direzione dell'istituto braidese nel settembre del 2025 e ora si trasferirà all'istituto "S. Grandis" di Borgo San Dalmazzo.
"Auguriamo il meglio possibile alla dirigente scolastica e la ringraziamo per quanto fatto a Bra. In questi mesi ha svolto il suo lavoro veramente con grande passione", il commiato del sindaco Gianni Fogliato.