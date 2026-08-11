Canosio, recuperata con l'elicottero una mucca ferita

Lungo intervento di soccorso questa mattina a Canosio, in alta valle Maira, per recuperare una mucca rimasta ferita dopo essere caduta da una riva e impossibilitata a proseguire autonomamente.

La richiesta di intervento è partita direttamente dall'allevatore, che ha segnalato la situazione dopo essersi accorto che l'animale non era in grado di continuare il percorso. Per raggiungerlo e riportarlo in una zona accessibile ai mezzi è stato necessario organizzare un'operazione mirata nella zona della borgata Colombero.

Sul posto sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco di Dronero, supportati dall'elicottero Drago, arrivato da Torino. Le operazioni sono iniziate intorno alle 7.30 e sono proseguite fino alle 11.30.

L'animale, una volta recuperato, è stato riportato fino al primo spiazzo carrabile, dove è stato preso in consegna dal proprietario. La mucca, nonostante l'infortunio provocato dalla caduta, sta bene ed è stata riaffidata all'allevatore.