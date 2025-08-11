Cuneo ospiterà il Viaggio della Fiaccola Olimpica per Milano-Cortina 2026

Cuneo ospiterà il passaggio della Fiaccola Olimpica in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La tappa cuneese della tappa cuneese è prevista per il 10 gennaio 2026 in Piazza Galimberti.

L’evento, che fa parte delle manifestazioni ufficiali delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, è stato accolto con grande entusiasmo dall’amministrazione cittadina che ha concesso il patrocinio.

Il Viaggio della Fiaccola, iniziato in Grecia e in attraversamento nelle diverse regioni italiane, ha la missione di promuovere i valori del Movimento Olimpico e di celebrare le eccellenze culturali, ambientali e sportive del territorio italiano. Per questo motivo, la Giunta ha approvato la convenzione con AlphaOmega S.r.l., società incaricata dall’organizzazione dei Giochi, che coordinerà la tappa cuneese sotto gli auspici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

La sindaca Patrizia Manassero e la Giunta hanno sottolineato l’importanza strategica di ospitare una manifestazione di richiamo internazionale, riconoscendo l’occasione eccezionale di valorizzare Cuneo nel contesto di un evento unico nel suo genere e con un forte impatto di promozione territoriale e sociale.