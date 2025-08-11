Caldo in attenuazione e qualche segnale più piovoso da settembre saluteranno l'estate

(Figura 1 - Mappe di anomalia di geopotenziale medio mensile a 500 hPa, prevista per i prossimi mesi (mappe C3S))

Il trimestre estivo si è concluso con l'inizio del mese di agosto. Luglio ha fatto registrare, contrariamente a quanto atteso, un’anomalia termica quasi nulla, solo leggermente positiva, e precipitazioni lievemente superiori alla media. Nel prosieguo dell’estate, la pressione in quota rimarrà ancora sopra la media sull’Europa centrale continentale, facendo presagire un ultimo mese estivo stabile e caldo sul Piemonte. Tuttavia, come già osservato a luglio, non si esclude il transito di qualche perturbazione proveniente da ovest-sudovest, area in cui l’anomalia barica risulta meno marcata. A settembre, primo mese autunnale, l’anomalia positiva di geopotenziale tenderà a spostarsi verso l’Europa nord-orientale, favorendo un maggior numero di ingressi -rispetto ad agosto- di perturbazioni atlantiche sull’arco alpino, accompagnate da flussi d’aria più fresca in quota. Per il mese di ottobre i modelli indicano un’anomalia positiva collocata tra il Mar Ionio e l’Egeo, configurazione che potrebbe indicare l’ingresso di masse d’aria più fresche sul Piemonte, nonché di perturbazioni, delineando un mese tipicamente autunnale e piovoso. Sebbene i segnali dai modelli siano ancora incerti e non del tutto definiti, vediamo in dettaglio la previsione per i prossimi mesi nei paragrafi successivi.

Temperature

(Figura 2 - Anomalia di temperatura per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2025)

La Figura 2 mostra le mappe di anomalia di temperatura media mensile a 2 metri, prevista per i prossimi mesi (mappe ARPA Piemonte). Le zone grigie indicano un’affidabilità inferiore al 50%, le zone barrate un’affidabilità della previsione tra il 50 e il 70% e le restanti zone un’affidabilità maggiore del 70%. Le mappe rappresentano il valore mediano calcolato sui seguenti cinque modelli - CMCC, DWD, Meteo-France, ECMWF, ECCC, UK Met-Office, JMA, NCEP.

(Distribuzione previsioni di temperatura dei vari modelli per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2025)

Come mostrato nella Figura 2, l’anomalia termica rimane positiva per il prossimo trimestre, risultando più marcata ad agosto, ma in graduale attenuazione nei mesi successivi, con un’incertezza crescente a settembre e ottobre.

Nel mese di agosto, l’anomalia termica positiva appare più marcata e omogenea su tutto il territorio nazionale, con temperature ben al di sopra della media del periodo (colore arancione). Tale scenario è confermato dalla maggior parte dei modelli considerati, ben il 75%, mentre i restanti modelli mostrano un segnale positivo, seppur più contenuto (colore giallo). Ci aspettiamo quindi un mese caldo, favorito dalla presenza di aree anticicloniche in grado di raggiungere l’Europa centrale, come mostrato nella figura 1. Eventuali infiltrazioni di aria più fresca non saranno sufficienti a generare anomalie termiche negative.

A settembre la situazione si presenta più incerta (barre grige in Figura 2), ma tutti i modelli continuano a indicare temperature sopra la media, seppur con un segnale meno marcato rispetto ad agosto. Infatti, solo il 37% dei modelli evidenzia una marcata anomalia positiva, mentre oltre il 60% dei modelli prevede un mese solo lievemente più caldo della media.

Infine, per ottobre, l’incertezza aumenta significativamente e oltre il 35% dei modelli considerati non individua un segnale prevalente. Al momento, il segnale caldo risulta attenuato, ma occorre attendere le prossime emissioni modellistiche per delineare una previsione più affidabile.

Precipitazioni

(Figura 3 - Anomalia di precipitazione per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2025)

La Figura 3 mostra le mappe di anomalia delle precipitazioni cumulate mensili, previste per i prossimi mesi (mappe ARPA Piemonte). Le zone grigie indicano un’affidabilità inferiore al 50%, le zone barrate un’affidabilità della previsione tra il 50 e il 70% e le restanti zone un’affidabilità maggiore del 70%. Le mappe rappresentano il valore mediano calcolato sui seguenti cinque modelli - CMCC, DWD, Meteo-France, ECMWF, ECCC, UK Met-Office, JMA, NCEP.

(Distribuzione previsioni di precipitazione dei vari modelli per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2025)

Per quanto riguarda le precipitazioni, agosto è caratterizzato da un’incertezza molto elevata: oltre il 60% dei modelli non individua un segnale prevalente rispetto alla media, mentre i restanti modelli si dividono quasi equamente tra scenari più piovosi e più secchi.

A settembre, invece, il segnale risulta leggermente più definito: il 75% dei modelli indica un mese tendenzialmente più secco della norma. Tuttavia, va ricordato che settembre è, climatologicamente, più piovoso rispetto ai mesi estivi; pertanto, anche in presenza di un’anomalia negativa, non si prevede un'assenza totale di precipitazioni nel primo mese autunnale.

Infine, ottobre presenta un segnale piovoso più marcato rispetto al mese precedente: potrebbe rivelarsi il mese più piovoso dell’autunno, almeno rispetto a settembre. Tuttavia, più dell’80% dei modelli mostra ancora un’anomalia negativa, suggerendo precipitazioni inferiori alla media. Sarà quindi necessario attendere i prossimi aggiornamenti per confermare o rivedere questa tendenza.