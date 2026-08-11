Maltempo a Pradleves: rinviato a giovedì 13 agosto il concerto “Note di Luce”

Le avverse condizioni meteorologiche previste per la serata di oggi, martedì 11 agosto, hanno costretto gli organizzatori a rinviare ufficialmente l'atteso concerto “Note di Luce – Le onde del tempo”.

L'evento musicale a lume di candela, ambientato nella suggestiva cornice naturale dell'Area "Nais" di Pradleves e incentrato sulle musiche di Ennio Morricone, Hans Zimmer e Roberto Cacciapaglia eseguite dal trio formato da Lorenzo Martini al pianoforte, Sara Cesano al violino e Chiara Di Benedetto al violoncello, è stato riprogrammato per la serata di giovedì 13 agosto, con inizio sempre fissato per le ore 21:00.

Per la gestione del pubblico e degli accessi, le prenotazioni già effettuate per la data odierna rimarranno automaticamente valide per il recupero di giovedì 13 agosto, senza la necessità di svolgere ulteriori procedure.

Tra le soluzioni organizzative inizialmente considerate vi era lo spostamento dell'esibizione al coperto presso la Chiesa Parrocchiale di Pradleves, opzione che si è tuttavia rivelata non praticabile a causa della capienza della struttura, nettamente inferiore rispetto al numero di posti già prenotati.

Mentre l'evento di questa sera viene spostato a giovedì, la seconda serata in calendario per mercoledì 12 agosto resta regolarmente confermata e si svolgerà secondo i programmi stabiliti.

In un'ottica di efficiente gestione della capienza, l'organizzazione invita infine le persone impossibilitate a presenziare nella nuova data del 13 agosto a darne tempestiva comunicazione, permettendo così la riassegnazione dei posti. Gli organizzatori hanno espresso rammarico per la variazione di programma e per l'inconveniente causato, ringraziando la cittadinanza e gli spettatori per la collaborazione e la comprensione dimostrate.