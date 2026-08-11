"Più spazi, più inclusione, più opportunità per il territorio: Granda College presenta la nuova stagione sportiva [FOTO e VIDEO]

“Granda College si prepara ad aprire una nuova stagione sportiva all'insegna della crescita, dell'inclusione e dell'investimento sul territorio.- dichiara il presidente Daniele Grosso - Un anno dopo la svolta societaria che ne ha ridisegnato l'identità, la cooperativa annuncia il potenziamento dell'impianto Sportarea nuove collaborazioni per l'inserimento lavorativo e un calendario di attività che unisce sport agonistico e amatoriale”.

L'intervista al presidente Daniele Grosso (GUARDA IL VIDEO)

Da SRL a cooperativa sociale: una scelta di visione

Un anno fa i soci di Granda College hanno compiuto un passaggio importante: la trasformazione della precedente società a responsabilità limitata in cooperativa sociale, affiancando così alla natura di Società Sportiva Dilettantistica (SSD) anche quella di Ente del Terzo Settore (ETS). Una scelta non formale, ma identitaria: Granda College dichiara esplicitamente di praticare attività sportiva “con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” e apre la compagine sociali al personale tecnico, educativo, amministrativo e a tutti cittadini, atleti e famigliari, che ne condividono lo statuto.

Per la cooperativa, questo significa considerare la pratica sportiva – sia a livello agonistico sia amatoriale, rivolta a minori e giovani – prima di tutto come attività educativa: uno strumento di crescita personale, di relazione e di inclusione sociale, e non solo di prestazione atletica. Con il cambio di ragione sociale è stato nominato un nuovo cda con la conferma di Stefania Calandri, Chiara Bardini e Daniele Grosso, presidente, e l’ingresso di due consiglieri Paolo Petrucci e Luca Papagni, vicepresidente. Alberto Maniscalco è confermato direttore tecnico.

La cooperativa ha vinto il Premio CoopStarUP 2026, promosso da Legacoop Piemonte e Coopfond con partner la Fondazione Compagnia di San Paolo. https://www.legacooppiemonte.coop/coopstartup-piemonte-conclusa-la-quarta-edizione-sei-progetti-vincitori-e-tre-premi-speciali/

Sportarea cresce: una seconda palestra

Granda College è concessionaria dell'impianto sportivo SPORTAREA, a Borgo San Giuseppe (Cuneo), oggi punto di riferimento per lo sport e la socialità del territorio. Grazie al contributo della Fondazione CRC e di alcuni sponsor, nei prossimi mesi l'impianto verrà rinnovato negli spogliatoi, nella sala accoglienza e con i nuovi canestri, ma soprattutto, ampliato con una nuova palestra dedicata al mezzo campo di basket (3vs3) e attività di preriscaldamento: un investimento che permetterà di offrire ai ragazzi e alle ragazze del territorio maggiori opportunità di gioco e allenamento.

Una nuova collaborazione per l'inserimento lavorativo

Nella gestione dell'impianto, Granda College avvia una collaborazione con il SIL (Servizio Inserimenti Lavorativi) del Consorzio Servizi Sociali Cuneese, per offrire percorsi di inserimento lavorativo a persone svantaggiate all'interno delle attività di gestione di Sportarea. Un progetto coerente con la doppia natura della cooperativa, che unisce servizi educativi e sportivi (tipo A) a percorsi di inclusione lavorativa (tipo B).

La stagione: agonismo e sport per tutti Sul fronte sportivo, la stagione vedrà impegnate le squadre di Granda College nei campionati FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) a partire dall’accoglienza dei giovanissimi atleti dell’Under 13, provenienti dalle attività di minibasket dell’Associazione Promosport, fino alla prima squadra Serie D per la maggior parte composta da atleti degli ultimi anni del settore giovanile.

Accanto all'attività agonistica, prosegue e si rafforza l'offerta di sport amatoriale, grazie all'adesione al Centro Sportivo Italiano (CSI), per garantire a giovani e adulti la possibilità di praticare sport in un contesto accogliente e continuativo.