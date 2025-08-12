"Forza Marco!": il tifo dei piccoli pazienti della Pediatria di Savigliano, danno forza ed emozione alla nuova impresa solidale dello sportivo saluzzese

Cuore e gambe pronti a partire. Anzi, il cuore di Marco Galliano è già in viaggio verso la sfida, dopo la simbolica partenza, carica di emozione e commozione nella corsia della Pediatria, Neonatologia e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Savigliano ( giovedì scorso) dove è arrivato in sella alla sua bici, tra i sorrisi e la curiosità dei piccoli pazienti, ai quali, abbracciando le finalità dell’associazione "Il Fiore della vita Onlus", dedica quest'anno la sua nuova grande avventura di endurance.

Giovedì 21 prenderà il via il suo progetto “Una montagna di sorrisi”: non stop fino a domenica 24 agosto, alternando pedali e scarpette da trail running. 54 ore tutte d’un fiato: "Sono il tempo massimo che mi sono dato. Se lo supero, mi fermo anche se non ho raggiunto la meta" - afferma Galliano.

Ma quale è la meta? Partenza e arrivo non sono ancora note, per “scaramanzia” dello sportivo saluzzese, che si cimenta da anni, in missioni sportivo solidali.

Saranno annunciate il 20 agosto, giorno in cui si attiverà anche il link della Rete del dono per sostenere @ilfioredellavitaodv che opera a favore dei bambini e famiglie afferenti alla Pediatria saviglianese.

Lo scorso anno Galliano con la “Savona- Monviso 3841- Savona: non stop 'di bici e cammino'” di 27 ore aveva ha dedicato la sua impresa alla mamma Adriana e al sostegno della Fondazione Alzheimer.

“Ad ogni avventura ho cercato di sposare un progetto solidale, forse per sdebitarmi con la fortuna che mi ha sempre accompagnato o meglio cercando di condividerla con chi lo è di meno”.

Quest’anno la sua sfida ha nel cuore i più piccoli toccati dalla malattia, per i quali, all' interno del reparto, "Il Fiore della vita Onlus" da 12 anni promuove progetti di umanizzazione, laboratori e attività di lettura, "Estate ragazzi", regala attrezzature diagnostiche e sostiene la realizzazione di ambienti ricchi di stimoli. Tra questi un progetto unico, che trasformerà a breve il terrazzo di due stanze, riservate a bambini oncologi, in un giardino da vivere, con piante, erba e pannelli didattici.

“I bambini e i ragazzi del nostro territorio che si ammalano di leucemia, linfoma o altre gravi malattie sono, ogni giorno, al centro del nostro cuore - affermano dall’associazione - Prendiamo per mano le loro famiglie, perchè crediamo che, per affrontare un tumore infantile, sia necessario un impegno più corale e comunitario, fondamentale per non sentirsi mai soli”.

[Romina Panero de Il Fiore della vita, Marco Galliano e Stefano Quaglia vicepresidente de Il Fiore della vota]

"Siamo molto grati a Marco Galliano - aggiunge Stefano Quaglia, vicepresidente dell’associazione - per aver scelto di finalizzare la sua impresa alla raccolta fondi per Il Fiore della Vita. Mesi e mesi di preparazione fisica e psicologica per l'ennesima sfida. Un parallelismo simbolico, ma significativo con le battaglie che i bambini e adolescenti malati di tumore, combattono giornalmente.

Marco porterà nel cuore questo incontro con la sofferenza e troverà energie aggiuntive per dare il meglio di sé, come sempre. Tutti noi, ma soprattutto i piccoli e le loro famiglie ti sosterranno.

Forza Marco, regalaci il sogno che tutti i malati agognano: arrivare al traguardo!"

L’impresa sarà documentata attraverso foto e video da Paolo Cilli.