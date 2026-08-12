VOLLEY FEMMINILE / Mondiali Under 17: l'Italia di Borello e Pettiti chiude il girone al secondo posto, negli ottavi l'avversario è il Perù

L'Italia under-17, questa notte in Cile, è riuscita a battere per 3-2 (19-25; 25-21; 22-25; 25-15; 15-12) una coriacea Cina Taipei nell'ultima sfida del girone di qualificazione dei Mondiali di categoria. Alle Azzurrine di Cresta serviva un punto per conservare il secondo posto nel girone D, ma hanno dovuto sudare forse più del previsto per conquistarlo e alla fine superare la formazione asiatica.

Dopo i primi tre set, infatti, la Cina Taipei era avanti due set a uno, grazie soprattutto a una solida difesa. A quel punto l'Italia ha saputo crescere in qualità e quantità, fino a conquistare il tie-break finale. Per le Azzurrine si segnalano discrete le percentuali in attacco, circa il 40% complessivo di efficienza, mentre a brillare è stata soprattutto la difesa a muro. Buona prestazione per Matilde Borello, che ha chiuso l'incontro con cinque muri e 14 punti. Proprio un monster-block della schiacciatrice monregalese ha messo il sigillo sul 15-12 del tie-break.

Per l'Italia la migliore realizzatrice è stata l'opposto Hillary Uwadiae con 24 punti. Positiva anche la prova della centrale fossanese Alice Pettiti, che a rete ha fatto valere il peso di tutti i suoi centimetri. Per l'Italia, dunque, ora inizia un percorso più interessante, ma anche più insidioso, visto che il livello delle avversarie sale drasticamente. Negli ottavi di finale le Azzurrine affronteranno il Perù, squadra che ha chiuso al terzo posto il girone B. Nell'eventuale quarto di finale, invece, la vincente della sfida tra Italia e Perù, a meno di clamorose scivolate, incontrerà una delle favorite alla vittoria finale del torneo: gli Stati Uniti.

Gli Usa hanno terminato il proprio girone a punteggio pieno e senza mai concedere un set. Ma prima di pensare ai possibili quarti di finale, c'è da affrontare e superare il Perù, in una sfida alla portata delle Azzurrine, ma non per questo agevole.