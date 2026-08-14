EVENTI / Non è Ferragosto senza concerto in quota: l'orchestra Bruni al Rucas, a Castelmagno i Lou Dalfin

Come ogni anno il Ferragosto cuneese è caratterizzato dal concerto in altura dell’orchestra “B.Bruni”, che quest’anno si esibirà a Rucas di Bagnolo Piemonte. Anche a Castelmagno si terrà uno degli eventi più caratteristici del periodo, con l’esibizione nei pressi del Santuario, dei Lou Dalfin di Sergio Berardo.

Continuano gli eventi legati alle feste patronali e alle sagre: segnaliamo quella dedicata alla raschera a Frabosa e quelle di Chiusa di Pesio e Priocca. Importante appuntamento a Mondovì con la “Mostra dell’artigianato artistico” che richiamerà senz’altro numerosi visitatori.

Il week end comprende anche la possibilità di escursioni, visite a mostre d’arte e fotografiche, mercatini, raduni motoristici, spettacoli teatrali e musica live un po’ in ogni luogo della Granda.

Si ricorda di controllare sempre le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

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CUNEO: GRAFIE DELL’ANIMA

Nel week end sarà visitabile nel Santuario degli Angeli la mostra “Grafie dell’Anima” curata da Mirella Lovisolo e Stefania Velazza, sull’origine dell’arte cristiana e tracce nell’archeologia dal IV al VI secolo.

CUNEO: IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.

CUNEO: SACRUM

Sabato 15 e domenica 16 agosto sarà visitabile dalle 15.30 alle 18.30, presso il complesso Monumentale di San Francesco, in Via Santa Maria 10, la mostra collettiva di arte contemporanea “Sacrum”. Info: https://www.cuneocultura.it/evento/sacrum/

CUNEO: RONCEA

Domenica 16 agosto, alle ore 21, nel Cortile Officina Santachiara in via Cacciatori delle Alpi 4, concerto di Roncea in formazione full band. Ingresso a pagamento. Info: www.cuneocultura.it/evento/roncea/

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ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Sabato 15 e domenica 16 agosto in piazza Risorgimento, di fronte al municipio o all’ufficio turistico, iscrizioni e partenza per visita ai sotterranei della città. Info: ambientecultura.it

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BAGNOLO PIEMONTE - RUCAS: CONCERTO DI FERRAGOSTO

Sabato 15 agosto la località Rucas di Bagnolo Piemonte ospiterà la 46ª edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto. Ormai tradizionale l'appuntamento televisivo e culturale, che da quasi mezzo secolo celebra la montagna piemontese, con la musica classica dell'orchestra Bartolomeo Bruni in alta quota e la diretta nazionale su Rai3, con uno speciale Tgr curato dalla redazione del Piemonte e dal Centro di Produzione Rai "Piero Angela" di Torino. Info: https://concertoferragostorucas.it

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BERNEZZO - SAN ROCCO: PATRONALE SAN ROCCO

Sabato 15 agosto, dalle ore 12, tradizionale pranzo di Ferragosto presso il Cascinale in via Sorelle Beltrù. Alle 15 torneo di bocce e alle 19 “American night” con musica country di Broken Heels. Domenica 16 agosto, alle ore 20, “Serata paella” e musica dal vivo con Lorenzo Isoardi. Alle 22.30 spettacolo pirotecnico.

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BOVES - CASTELLAR: FESTA DELL’ASSUNTA

Sabato 15 agosto, alle ore 10, S. Messa e apertura del 5° Mercatino dell’hobbistica. Alle ore 20 “Cena di Ferragosto” e dalle 22 cover di Ligabue con Anime in Plexiglass. Domenica 16 agosto alle ore 14 prenderà il via la “12 ore” di bocce e petanque e dalle 15° raduno Vespe a Capela Nova. Alle ore 20 Gran polentata”.

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BRA: LE EMOZIONI DELLA MULTIVISIONE

Sabato 15 agosto, alle ore 21, all’interno del cortile del Museo Civico Craveri di Storia Naturale, avrà luogo la serata "Le Emozioni della Multivisione", viaggio tra musica, immagini e proiezioni d'autore, anteprima di “Incontro con la multivisione 2026”. Info: www.turismoinbra.it

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BUSCA: FESTA DI SAN ROCCO

Domenica 16 agosto, dalle ore 14 gara a petanque e alle ore 19.30 “Gran Costinata” seguita dall’accompagnamento di John Deer Live Italiano. Info: 347 44 59 950.

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CARAGLIO - VALLERA: FESTA PATRONALE

Sabato 15 agosto cena e festa della birra con musica di Madj e Nick Sorge. Domenica 16 agosto alle 9.30 5° raduno di auto e moto d’epoca e nella serata animazione caraibica con Mojito sala da ballo”. Info:348 42 57 864.

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CASTELDELFINO: PERCORSO ESPOSITIVO

Nel week end sarà visitabile presso sala Annarosa del Residence Italia, il percorso espositivo “Messaggi attraverso il tempo”. Info. 331 95 45 378.

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CASTELMAGNO: DANZE OCCITANE

Sabato 15 agosto, alle ore 11, in frazione Chiappi, danze occitane di Daniela Mandrile. Info: www.occitamo.it

CASTELMAGNO: CONCERTO LOU DALFIN

Sabato 15 agosto, alle ore 16, presso il Santuario di San Magno, nell'ambito di "Occit'amo Festival", il gruppo Lou Dalfin si esibirà in concerto. Ingresso gratuito. Info: www.occitamo.it

CASTELMAGNO: VISITE AL SANTUARIO

Domenica 16 agosto, alle ore 14.30, sarà possibile effettuare una visita guidata del Santuario di San Magno della durata di un'ora. Info: www.santuariosanmagno.it

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CEVA: MERCATINO

Sabato 15 agosto torna il mercatino dell'antiquariato di ferragosto. Per le strade del centro storico, per tutta la giornata, stand con oggettistica, collezionismo, numismatica, libri, stampe, dischi, vintage, modernariato, artigianato e creazioni d'ingegno. Info: 0174/704620.

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CHIUSA DI PESIO: FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO

Sabato 15 agosto alle ore 20.30 solenne processione. Domenica 16 agosto, alle ore 10.30 S. Messa, alle ore 12.30 pranzo presso il Ristorante Cannon d'Oro, alle ore 16 giochi in piazza per bambini e famiglie e alle ore 21, in piazza Martiri della Libertà concerto della Banda Musicale "G. Vallauri" diretta dal Maestro Alessio Mollo.

CHIUSA DI PESIO: I SABATI A PASSO LENTO

Sabato 15 agosto ritrovo alle ore 9, parcheggio presso la Correria della Certosa di Pesio per escursione guidata al Gias Baus 'd l'Ula e all'anello delle cascine. Info: 0171/976800.

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CORTEMILIA: ASPETTANDO LA FIERA

Sabato 15 agosto alle ore 21 nella chiesa della Pieve di Santa Maria si terrà il concerto "Pastime with good company" con Ensemble “I Fortunelli”. Info: www.fieranocciolacortemilia.it

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COSTIGLIOLE SALUZZO:SAN ROCK FEST

Sabato 15 agosto, dalle ore 20 all'Area Ex Peschiera, “Cena con pizza” e DJ set con Farkas, Pitone e Nef. Domenica 16 agosto, dalle 20 “Cena di San Rocco” a seguire Live Band 33c. Info: 331 18 47 944 - 335 68 98 285.

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DEMONTE: VISITE PALAZZO BORRELLI

Domenica 16 agosto saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borrelli negli orari: mattino ore 10.30 / pomeriggio ore 15.30. Info: www.visitstura.it

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DRONERO: LOU CHAT PITURÀ E PARLÀ

Nel week end sarà visitabili negli orari di apertura dell’Espaci Occitan in via val Maira 19 la mostra “Lou chat piturà e parlà", personale di Lucia Norbiato dedicata al gatto, creatura enigmatica e indipendente. Info: https://www.espaci-occitan.org/

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ELVA: SAN PEYRE

Domenica 16 agosto apertura speciale della chiesa di San Peyre con “Miss-Ipi” momento musicale dal vivo. Info: https://www.vallemaira.org/

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ENTRACQUE: MERCANTI IN FIERA

Sabato 15 agosto, per tutta la giornata avranno luogo mercatini e botteghe in strada, con stand di prodotti tipici del territorio nazionale, operatori del proprio ingegno creativo, enogastronomia di eccellenza, espositori di qualità. Ingresso libero. Info: 0171/978616.

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FARIGLIANO - NAVIANTE: FESTA PATRONALE

Sabato 15 agosto serata di Ferragosto con proiezione del docufilm "Tutto era turbo... o quasi. Gli anni '80" di Remo Schellino. Domenica 16 agosto alle 21.15, andrà in scena la commedia teatrale “Monsù Knock Medic, la forsa dla medicin-a”. Info: 0173/76109.

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FRABOSA SOPRANA: SAGRA DELLA RASCHERA D'ALPEGGIO E DEL BRÜSS

Sabato 15 e domenica 16 agosto torna la tradizionale “Sagra della Raschera d'alpeggio e del Brüss”, appuntamento nato per valorizzare il prodotto d'eccellenza delle valli monregalesi. Nel programma di sabato alle ore 10 inaugurazione del Museo della Raschera, presso l’ex Crusà SS. Pietro e Paolo in piazza Odetti, frazione Serro e Sfilata storica con i personaggi e i gruppi delle vallate. Domenica 16 agosto, alle ore 10 alle 23 avrà luogo la Fiera, con i prodotti locali. Alle ore 15.30 giochi in piazza per i bimbi in collaborazione con Circobus - L'albero del Macramé, in piazza Marconi e alle ore 21 Glamour Trio Acoustic Live Music in piazza Marconi. Info: 0174/244010.

FRABOSA SOPRANA: LOVE ALLA COC

Sabato 15 agosto, alle ore 21 in piazza Marconi in occasione della “Sagra della Raschera d'alpeggio e del Brüss”, serata di musica e divertimento con il nuovo spettacolo dei Tre Lilu, "Love alla coc". Appuntamento alle 21 in piazza Marconi, ingresso libero e gratuito. Info: 0174/244010.

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FRABOSA SOTTANA - MIROGLIO: "GRAN POLENTATA E MUSICA"

Domenica 16 agosto, in frazione Miroglio, alle ore 20, “Gran polentata e musica”. Info: 339 59 28 256.

FRABOSA SOTTANA - ARTESINA: AGOSTO AD ARTESINA

Sabato 15 agosto mercatini, tombolata e apericena in musica. Domenica 16 agosto mercatini, ludobus, caccia al tesoro, baby dance con Pinky, concerto Lucio VS Lucio. Info: 0174/242000.

FRABOSA SOTTANA: GROTTE DEL CAUDANO

Sabato 15 e domenica 16 agosto, possibilità di visita guidata alle 10.30 ed eventuale altra visita, in base alle richieste, dalle ore 14, alle Grotte del Caudano. Disponibilità anche per trekking nel bosco e dog trekking. Info: 351 60 84 834.

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GAIOLA: FESTA DELL’ASSUNTA

Sabato 15 agosto, dalle 21.30, musica liscio con orchestra “I Roeri”. Domenica 16 agosto, alle ore 20, “Gran Polentata” e alle 21.30 concerto degli Sky Pilots. Info: 349 23 61 304.

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LIMONE PIEMONTE: FINGERLIPS IN CONCERTO

Sabato 15 agosto, alle ore 21, in piazza del Municipio, si terrà il concerto della tribute band anni '80 Fingerlips. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it

LIMONE PIEMONTE: PARCO SCENICO

Domenica 16 agosto, dalle ore 16, in piazza del Municipio, andrà in scena "Parco Scenico", un pomeriggio di animazione, musica, magia, performance per il divertimento di tutta la famiglia. Info: www.limoneturismo.it

LIMONE PIEMONTE: FIGLI DELLE STELLE

Domenica 16 agosto, alle ore 21, in piazza del Municipio, avrà luogo "Figli delle Stelle", show serale dove si canta e si balla con l'animazione di Andrea Caponnetto. Info: www.limoneturismo.it

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MONDOVÌ: MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO

Sabato 15 e domenica 16 agosto proseguono i numerosi eventi legati alla 58a edizione della “Mostra dell’artigianato artistico” di Mondovì Piazza. Raggiungendo il Monte Regale direttamente dal quartiere Breo tramite la funzionale e coreografica funicolare, Mondovì ritornerà ad essere la 'Capitale dell’Artigianato e dell’Arte' nelle sue diverse forme. Orario dalle 11 alle 23.30. Info: www.artigianatomondovi.it

MONDOVÌ: GIORGIO CONTE QUARTET IN CONCERTO

Sabato 15 agosto, alle ore 22.45, in piazza Maggiore, Giorgio Conte Quartet in concerto - Teatro-canzone con lo chansonnier astigiano che, insieme al fratello Paolo, ha fatto la storia della musica italiana. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/mostra-artigianato-artistico

MONDOVÌ: BLUES IT STUDIO BY ROBY BELLA IN CONCERTO

Domenica 16 agosto, alle 21.30, in piazza Maggiore, Blues It Studio By Roby Bella in concerto - Il blues nella canzone d’autore. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/mostra-artigianato-artistico

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MONFORTE D’ALBA: SEGRETI

Nel week end sarà visitabile in orario 11 – 20, la mostra “Segreti”, presso l’Oratorio di Sant’Agostino. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/buff.etharts

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MONTALDO MONDOVÌ: LA MUSICA È VIVA

Sabato 15 agosto, alle ore, in Località Castello, il gruppo di musica popolare Madamé con il patrocinio del Comune di Montaldo di Mondovì ed in collaborazione con la Pro Loco di Montaldo di Mondovì Capoluogo, presenta "La musica è viva". Sarà un giro nella musica popolare italiane con lo sguardo delle donne. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

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MONTEMALE: FESTA DELL’ASSUNTA

Sabato 15 agosto si celebra in paese la solennità dell’Assunta. La giornata di Ferragosto è dedicata ai riti religiosi, alle famiglie e ai giochi popolari in piazza. Domenica 16 agosto i festeggiamenti si chiuderanno alle ore 19.45 con “Gran Polentata” e canti popolari, musica con Montanaro, le Corali e la partecipazione de I Castellani, Il Piccolo Cantiere e I Marentin. Info: 379 15 41 791.

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MONTEROSSO GRANA: BUSCAJE

Domenica 16 agosto sarà visitabile presso il Coumboscuro Centre Prouvençal, la mostra "Buscaje", dedicata alle opere di "Beppe" Viada e curata da Enrico Perotto. Orario 15-18.30. Info: https://www.grandarte.it

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NIELLA TANARO: PREGHIERA DIPINTA

Domenica 16 agosto, dalle ore 15 alle 18, visite guidate a offerta libera alla parrocchiale e alle cappelle di Niella Tanaro, un itinerario artistico tra V e VI secolo. Info: www.comune.niellatanaro.cn.it

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ORMEA: MERCATINI DEL CUORE

Sabato 15 agosto, dalle 9 alle 19 nel cuore del centro storico, tornano i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.

ORMEA: BALLI OCCITANI

Domenica 16 agosto, a partire dalle ore 21, nella Società Operaia, serata dedicata ai Balli Occitani con Baltrad con Folk en Rouge. Ingresso libero. Info: 0174/392157.

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PERLO: RADUNO TRATTORISTICO

Sabato 15 e domenica 16 agosto si svolgerà il “Sesto Raduno trattoristico Piemonte-Liguria”. L'evento inizierà sabato 15 agosto, alle ore 18, con l'apertura ufficiale alla presenza delle autorità politiche e dei rappresentanti degli Enti locali. Info: www.comune.perlo.cn.it/novita/eventi

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PIETRAPORZIO: ESCURSIONE ALLE MINIERE

Domenica 16 agosto, ritrovo alle ore 10, in piazza, per partecipare ad un’escursione con una durata di circa 2 ore, sviluppo di 4 km e un dislivello di 60 metri alle Miniere di Barite, un luogo ricco di storia, natura e tradizioni. Info: www.vallesturaexperience.it

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POCAPAGLIA: FESTA DI SAN GIUSTO

Domenica 16 agosto, alle ore 8 “Raduno dei cani da tartufo” presso l’Area Asfodelo. Alle ore 12, dopo la S. Messa, aperitivo in piazza e intrattenimento con la Banda musicale del Roero. Alle 13 pranzo del Tartufaio e degli Alpini. Nel pomeriggio 12a edizione del “Palio dei Borghi”. In serata cena conclusiva e finale dei giochi. Info: 327 16 43 323 – 338 22 95 718.

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PRADLEVES: ESCURSIONE - SENTIERI PERDUTI

Sabato 15 agosto, ritrovo alle ore 9 presso l'Abrì di Pradleves, per un'escursione guidata alla scoperta del "Cammino di San Magno". Ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria. Info: https://www.emotionalp.com

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PRIOCCA: SAGRA DELLA COSTATA

Sabato 15 agosto pizza e spettacolo dance con gli Explosion. Domenica 16 agosto Queen Tribute, spettacolo nell’ambito della “Sagra della Costata”, patronale di San Rocco. Info: 338 86 30 585 – 347 96 38 955.

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RACCONIGI: LA FOTOGRAFIA IN CASA SAVOIA

Domenica 16 agosto, alle ore 14.45, si terrà una speciale visita guidata al Castello Reale di Racconigi dedicata alle fotografie storiche che ritraggono eventi e personaggi della famiglia Savoia. Info: www.cuneoalps.it

RACCONIGI: EFFIMERA

Domenica 16 agosto, alle ore 10.30 visita naturalistica con pic-nic “Storie di giardini e di giardinieri”, appuntamento dedicato alla scoperta dello straordinario patrimonio verde del Giardino dei Principini, nel Parco del Castello di Racconigi. Info: 0172/84595.

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ROBURENT. MARCIA CORTA

Sabato 15 agosto. alle ore 9.30 partenza della 20a edizione della "La marcia corta", una 6 km di corsa non competitiva immersi nel verde. Ritrovo presso la tensostruttura del campo sportivo. Info: 333 54 69 648.

ROBURENT - SAN GIACOMO. POKEMON

Domenica 16 agosto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, durante la giornata dei mercatini, verrà organizzato un appuntamento speciale per gli appassionati dei Pokemon. Info: 353 33 75 006.

ROBURENT - CARDINI: SERATA BINGO

Domenica 16 agosto, la Pro Loco Cardini organizza una "Serata Bingo" per passare qualche ora in compagnia. L'appuntamento è alle ore 21 presso l'Albergo Alpino. Info: 0174/227560.

ROBURENT: NON SOLO TOTANI

Domenica 16 agosto, alle ore 19.30, al campo sportivo di Roburent, cena “Non solo totani" e musica con gli "Amici della fisarmonica”. Info: 349 55 26 104.

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ROCCA DE BALDI: APPUNTAMENTO AFERRAGOSTO

Sabato 15 agosto ultimo “Appuntamento al tramonto della stagione”. Le visite si terranno alle 18.30 e alle 21 e si svolgeranno sul primo piano nobile del Castello, dove il racconto si snoda sulla storia della famiglia Morozzo della Rocca e il borgo che, di sera, assume un aspetto misterioso e suggestivo. Domenica 16 agosto il Castello Museo con il suo orto-giardino, il Museo Etnografico e le sale storiche saranno aperti al pubblico con visite alle 14.45 e alle 16.30. Info: https://museodoro.org

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ROCCAFORTE MONDOVÌ – PREA: APERIPIZZA DI FERRAGOSTO

Sabato 15 agosto, dalle ore 18.30 AperiPizza no stop, musica con il dj Gerry. Info: 350 02 87 914.

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ROSSANA: FESTA OCCITANA E AGRICOLA DI LEMMA

Sabato 15 agosto, alle ore 12.30, pranzo con carne alla brace. Dalle ore 15 grande gara alle bocce petanque e pomeriggio animato con dj trama. Alle ore 17 S. Messa alla cappella di S. Rocco e alle ore 20 cena a base di Ravioles della Valle Varaita. Domenica 16 agosto, alle ore 14.30 intrattenimento per i più piccini con i palloncini, giri a cavallo, merenda e banda musicale. Alle ore 17 S. Messa, processione e consegna premio fedeltà alla montagna. Alle ore 20 “Gran bollito misto”. Info: 345 14 43 748 - 333 66 09 822.

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SALUZZO: TRACCIANDO IL SENTIERO

Nel week end è ancora visitabile presso la Castiglia la mostra d'arte contemporanea "Tracciando il sentiero - Dialoghi e Altri Sguardi tra arte, ambiente e visioni del futuro". Info: https://www.fondazionegaruzzo.org

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SAMPEYRE: CONCERTO IN PIAZZA

Sabato 15 agosto serata in musica in piazza della Vittoria, con la live party band “Jam 90'2000 Party Band / Jam Live Shock Band”. Info: www.comune.sampeyre.cn.it

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SAVIGLIANO: TEND’ART

Sabato 15 agosto, in Strada Maresco 13/D, prosegue l’evento Tend’art, rassegna di Circo Contemporaneo e Teatro, con una giornata dedicata al "Ferragosto Creativo": grande festa all’aperto rivolta a tutti con laboratori di circo gratuiti per adulti e bambini, grigliata sul prato, performance dal vivo e l’esilarante sfida teatrale “LOL”. Area ristoro attiva. Info: https://linktr.ee/fumachenduma

SAVIGLIANO: FESTA ALLA SANITÀ

Nel week end si svolgerà la Festa Patronale del Santuario della Sanità, con musica, cibo e tanto divertimento per grandi e piccini. Nel programma sabato 15 agosto alle ore 12.30 “Barbecue di Ferragosto” e alle ore 22 Sanità Party con Matteo Dianti e Dj Mothif. Domenica 16 agosto

dalle ore 10.30 “Sanità agricola” con raduno di trattori moderni e d'epoca e benedizione agricola. Alle ore 12.30 “Pranzo agricolo” e alle 15.30 Agriolimpiadi. Alle ore 21 serata caraibica con Sergio Dj e i Locos. Info: 0172/21763.

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VALDIERI: LO VIÒL DI TÀIT

Sabato 15 agosto verrà organizzata un’escursione lungo Lo Viòl di Tàit, antico sentiero che collegava le borgate di Tetti Bartola e Tetti Bariau alla frazione di Sant'Anna, nota dimora estiva dei Reali d'Italia. Evento gratuito su prenotazione obbligatoria. Ritrovo alle ore 9 presso Balma Meris. Info: 338 88 93 312.

VALDIERI - SANT’ANNA: FACCIAMO IL PANE

Domenica 16 agosto, dalle ore 10 alle 17, nel cortile nel cortile dell’Ecomuseo della a Sant'Anna di Valdieri, dimostrazione per impastare, infornare e raccontare storie ed esperienze legate al pane e alla segale. La partecipazione è gratuita. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it

VALDIERI: BALLI E SPETTACOLO

Sabato 15 agosto alle ore 21, nell’area della Pro Loco Balli occitani. Domenica 16 agosto, nell’area Necropoli alle ore 17 andrà in scena lo spettacolo per famiglie “Una montagna di storie: Atalanta, un’eroina fuori dal comune”.

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VERNANTE: ESCURSIONE AI LAGHI

Domenica 16 agosto ritrovo alle ore 8.30 nel parcheggio di Palanfrè per escursione ai laghi del Frisson. Arrivo previsto verso le 16. Info: 349 47 19 727.

VERNANTE: FESTA DELLE LEVE

Domenica 16 agosto in occasione dei festeggiamenti patronali dell'Assunta, si svolgerà la tradizionale “Festa delle leve”, evento che riunisce tutte le classi d'età a partire dai 19 anni in su tra canti, balli tradizionali come la courente, pranzi e momenti di allegria per le vie del paese.

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VERZUOLO: FERRAGOSTO A VERZUOLO

Sabato 15 agosto “Grande Festa di Ferragosto e Merenda Sinoira”. Per il giorno di Ferragosto il Castello si veste a festa con proposte speciali dall'ora di pranzo fino a sera. Visite guidate al Castello: confermate nelle cinque fasce orarie 9.45, 11.15, 14, 15.30 e 17. Info: https://villadiverzuolo.it/pro-loco/pro-loco-villa-di-verzuolo

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VIOLA: NOTTE VIOLA SUMMER FESTIVAL

Sabato 15 agosto avrà luogo la seconda serata di “Notte Viola Summer Festival”, con musica, cibo e tanto divertimento. Stand gastronomici aperti dalle ore 19 e sarà possibile piazzare gratuitamente le tende. Info: www.stgree.net

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VINADIO: TEMPORARY SHOP