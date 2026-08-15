Ceva in lutto per Maria Suria, storica titolare del negozio di calzature

Maria Suria si è spenta a 105 anni, nella casa di famiglia, circondata dall’affetto dei nipoti e dei pronipoti che le sono stati accanto fino all’ultimo. Con la sua scomparsa Ceva perde una figura profondamente legata alla storia commerciale e alla vita della comunità.

Per generazioni di cebani il nome Suria è stato associato alle calzature, per via dell’attività avviata nel 1920 dai genitori Paolo Suria e Margherita Bagnasco. Nello storico negozio di via Andrea Doria Maria aveva lavorato a lungo insieme ai fratelli.

Maria era l’ultima degli otto fratelli e sorelle: Modesta, Giuseppe, Rosa, Francesca, Luigi, Giovanni Battista, Pina e, appunto, Maria.

Anche dopo la pensione e la cessione del negozio, Maria aveva continuato a essere una presenza conosciuta e amata in paese.

Il cordoglio arriva anche dall’Amministrazione comunale di Ceva, che ha voluto ricordare pubblicamente la centenaria. “L'Amministrazione comunale di Ceva dà l'ultimo saluto alla signora Maria Suria. Mancata alla ragguardevole età di 105 anni, la signora Suria è stata a lungo titolare dell'omonimo negozio di scarpe e punto di riferimento del commercio e dell'intera comunità cebana. In questo momento il pensiero va innanzitutto ai parenti, che l'hanno circondata d'affetto e accudita fino all'ultimo”.

I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto alle 10 nel Duomo di Ceva. Il rosario sarà recitato domani, domenica 16 agosto, alle 18.45.