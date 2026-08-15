La «luce» di Lorenzo Caula in mostra a Boves: sessant’anni di pittura

In una opera d'arte vi è sempre molto dell'autore, e nei quadri di Lorenzo Caula vi è la tutta la sua dolcezza, il suo sorriso, la sua "luce".

Nato a Rocca De' Baldi, frazione Carleveri, barbiere per tutta la vita (attivo a Cuneo sino alla pandemia), da un trentennio residente a San Giovenale di Peveragno, ha trovato nella pittura una grande passione che dura da sessanta anni, portandogli tante amicizie e collaborazioni...

I soggetti preferiti son paesaggi, soprattutto montani, dai tratti figurativi impressionisti.

Invita ad esposizione all'Auditorium Borelli di Boves (Casa Molineris) dal 22 al 31 agosto, giorni di «Jazz» e «Festa patronale», vera «antologia» della sua sterminata produzione. Non a caso in locandina vi è una sua bellissima «neve»...

Gli orari di apertura saranno mattutini e pomeridiani (10-12 e 15,30-19) il 22, 23, 28, 29 e 30 agosto, solo pomeridiani il 31 agosto, lunedì, giorno della «Cena del ricetto» bovesana.