Giornate speciali al Cottolongo di Cuneo grazie all'allegria di un gruppo di scout di Roma

Dal 6 al 8 agosto alla Piccola Casa di Cuneo è stato accolto il gruppo Scout di Roma 25, che handato agli ospiti l'opportunità di vivere dei bellissimi momenti di scambio intergenerazionali.

Nel pomeriggio del 6 agosto dopo un momento di presentazione della casa, del carisma di S. G. B. Cottolengo e della sua opera, l’educatrice della casa in giardino ha condotto dei giochi di conoscenza: attraverso il gioco le ospiti si sono presentate e hanno posto domande per conoscere attività, esperienze, desideri, curiosità… ai giovani.

Venerdì mattina alle 10,15 alla S. Messa celebrata da don Mariano e animata dagli Scout, immersi nel verde del giardino, hanno partecipato tanti ospiti, anche del Mater Ambilis e Arcobaleno. I canti proposti accompagnati dalla chitarra, e la bravura di don Mariano hanno fatto vivere una celebrazione eucaristica speciale e molto sentita.

Il sacerdote nell’omelia, riprendendo il messaggio di Papa Leone ai giovani, riuniti ad Assisi il giorno precedente, ha invitato tutti a “stare con Gesù, ascoltarlo e seguirlo” e, ad essere sull’esempio di S. Francesco, strumenti di pace, portando amore dove c'è odio, perdono dove c'è offesa, unione dove c'è discordia; di consolare piuttosto che essere consolati, di comprendere invece di essere compresi, di amare prima di essere amati e di portare fede, verità, speranza e gioia al posto di dubbio, errore, disperazione e tristezza, sostituendo le tenebre con la luce. Un compito non da poco, ma che dà gioia e semina pace!

Nel pomeriggio un gruppo di ospiti accompagnate dagli Scout sono uscite per una passeggiata al parco della Resistenza e sabato mattina tutte nel parco della casa per l’animazione proposta dai giovani.

Il tempo è passato veloce ed è giunto purtroppo presto il momento dei saluti: le ospiti hanno espresso agli Scout un grazie sincero per il tempo passato insieme, per i momenti semplici di condivisione, di fraternità e di amicizia e hanno regalato loro un piccolo lavoretto realizzato nelle attività con un messaggio.

La presenza di questi giovani è stata una ventata di gioia e un bel dono che ha reso meno pesante per tutti il caldo di questa estate torrida.



